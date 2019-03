Grüne haben ihre Kandidaten gekürt

Holger Rudolph

Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin (MOZ) Ihre Kandidaten zu den Kommunalwahlen am 26. Mai legten Ostprignitz-Ruppins Bündnisgrüne am Freitagabend im Neuruppiner Café Tasca fest.

Neben Altbewährten wie Wolfgang Freese treten auch couragierte Neueinsteiger an. Der 18-jährige Maximilian Kowol will Kreistagsabgeordneter und Stadtverordneter werden.

Es gab viele Spontan-Bewerbungen. Von den 44 Mitgliedern in Ostprignitz-Ruppin nahmen 15, später 16, an den Wahlen teil. –Für den Kreistag kandidiert im Wahlbezirk 1 (Neuruppin) auf Listenplatz 1 der 62-jährige Wolfgang Freese. Der Lehrer gehört zum Urgestein vom Bündnis 90, das 1993 mit den westdeutschen Grünen fusioniert worden war. Er ist Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Freese wurde von allen Mitgliedern gewählt.

Kay Noeske-Heisinger tritt ebenfalls für Neuruppin an, auch wenn er inzwischen in der Gemeinde Fehrbellin lebt. Man kenne ihn in der Kreisstadt, so durch seine zehnjährige Arbeit als Stadtverordneter, mehr als in Fehrbellin. Auch er sitzt zurzeit im Kreistag. Die Mitglieder gaben ihm ihre Zustimmung. Gleichfalls ohne Gegenstimmen kam Martin Nachtigall aus Gildenhall aus, ein 34-jähriger Bankkaufmann, der auf Listenplatz 3 antrat.

Maximilian Kowol ist 18 Jahre alt und lebt erst seit einem Jahr in Neuruppin, der Stadt, in die er sich auf Anhieb verliebt hat, wie er sagte. Er tritt auf Listenplatz 4 an und erhielt für seine Ankündigung, im Kreistag die grüne Stimme der Jugend sein zu wollen, starken Beifall. Er wurde einstimmig gewählt.

Für den Wahlkreis 2 (Fehrbellin/Temnitz/Rheinsberg) gelangen Anja Wolff aus Fehrbellin, die auch derzeit schon im Kreistag sitzt, Jens Schröder aus Hakenberg sowie der Vicheler Jens Leppin in der genannten Reihenfolge auf den Stimmzettel für den 26. Mai. Alle wurden mit großer Mehrheit beziehungsweise ohne Gegenstimme (Schröder) aufgestellt.

Im Wahlkreis 3 (Kyritz, Wusterhausen, Neustadt, Breddin) treten außergewöhnlich viele Kandidaten an. Bei den acht Bewerbern gelingt es den Bündnisgrünen, die sich selbst auch auf dem Stimmzettel auferlegte Gleichberechtigung von Männern und Frauen konsequent durchzuziehen. Im Wechsel treten Kandidatinnen und Kandidaten an. In der Reihenfolge der Nennung wurden gewählt: Sigrid Schumacher (auch im aktuellen Kreistag), Immanuel Zirkler, Sabine Weidner, Dietmar Miehlke, Christiane Brandenburg, Dr. Jörg Kannenberg, Johanna Wischner und Semjon Wolf. Mit Dieter Welchering aus Berlinchen gibt es im Kreistags-Wahlkreis 4 (Wittstock/Heiligengrabe) nur einen einzigen Kandidaten. Er wurde bestätigt.

Auch die sechs Kandidaten für die Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung wurden mit sehr großer Mehrheit beziehungsweise ohne Gegenstimmen bestätigt. Die Ärztin im Ruhestand, Gisela Polzin, die bereits in der Lokalpolitik tätig war, möchte wieder mehr am Geschehen in ihrer Stadt zum Wohle der Menschen mitwirken. Der Diplom-Sozialpädagoge Andreas Haake arbeitet seit 1993 in der Stadtverordnetenversammlung, derzeit als Fraktionsvorsitzender.

Frank Borchert, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Neuruppin, der auch aktuell Stadtverordneter ist, will sich vor allem für ökologisches Bauen, gegen Massentierhaltung sowie für eine vegetarische Ernährung stark machen. Maximilian Kowol möchte die Stadt vor allem für junge Menschen, aber auch für jedes Lebensalter, attraktiver machen. Außerdem ist er dabei, eine Gruppe der Grünen Jugend aufzubauen.

Bankkaufmann Martin Nachtigall, der zuvor schon für den Kreistag nominiert worden war, erhielt einmal mehr die Zustimmung der Grünen. Otto Wynen ist Stadtverordneter und will es auch künftig wieder sein. Der Mitbegründer der Fontane-Festspiele ist aus Neuruppins Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Seine politische Heimat hat der „linksgrüne Katholik mit kölschen Wurzeln“, wie er sich selbst sieht, bei den Bündnisgrünen gefunden. Mitglied der Partei ist er nicht.

Für die Stadtverordnetenversammlung in Lindow treten Gert Wegner – auch als Bürgermeister-Kandidat –, Heiko Strobel, Rudi Mixdorf, Wenke Börner und Claudia Gajewski an. Auf einen Sitz im Fehrbelliner Parlament hoffen Anja Wolff, Jens Schröder, Kay Noeske-Heisinger und Martin Schröter. Rheinsberg ist dagegen bündnisgrüne Wüste: Lediglich Wilfried Müller tritt an – nicht aber für die Stadtverordnetenversammlung, sondern für einen Sitz im Dorf Zechliner Ortsbeirat.