Grundstücksmarkt mit steigender Tendenz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Brandenburgs Grundstücksmarkt erfährt erneut eine leicht steigende Tendenz. Das zeigen die Bodenrichtwerte (BRW), die vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt und jährlich zum 31. Dezember gesammelt werden. Demnach steigerten sich Zweidrittel der BWR in einer Spanne von fünf bis 30 Euro pro Quadratmeter, wobei der größte Teil der BRW eine Steigerung um fümf bis fünf Euro pro Quadratmeter erfahren hat. Alle anderen BRW wurden auf dem Vorjahresniveau bestätigt.

In den Wohngebieten der städtischen Lage – beispielsweise auf dem Görden, der Eigenen Scholle, der Mötzower und Krakauer Vorstadt und dem Quenz – sind dabei 22 Bodenrichtwerte ermittelt worden. Für elf BRW-Zonen wurde dabei eine Steigerung ermittelt und für zehn BRW-Zonen das Vorjahresniveau bestätigt. Die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen liegen hier allgemein zwischen 40 und 110 Euro pro Quadratmeter. Für die Zone „Am Büttelhandfassgraben“ wurde zudem erstmals ein BRW ermittelt: Er beträgt 60 Euro pro Quadratmeter.

Die Bodenrichtwerte im Kern der Stadt sind unterteilt in Zentrumslagen, bspw. Altstadt, Dom, Kurstraße, Nicolaiplatz, Havelstraße usw., und Zentrumslagen im umfassenden Sanierungsgebiet, bspw. Altstadt Markt, Ritterstraße, Packhofgelände, Hauptstraße, Steinstraße, Neustadt Markt und Deutsches Dorf. Für die Zentrumslagen wurden dabei durchgängig Erhöhungen ermittelt. Die zwölf ausgewiesenen Bodenrichtwerte liegen nun in einer Spanne von 120-280 Euro pro Quadratmeter.

Für die Zentrumslagen im umfassenden Sanierungsgebiet wurden weiterhin 19 Bodenrichtwerte mit dem sanierungsbeeinflussten Zustand ermittelt. Das bedeutet, hier wurden die Bodenrichtwerte unter Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung ermittelt. Alle 19 ausgewiesenen Bodenrichtwerte haben ebenfalls eine Erhöhung erfahren und liegen in einer Spanne von 30 Euro pro Quadratmeter für die Gartenbauqualität bis 640 Euro pro Quadratmeter für eine gemischte Baufläche.

In dörflichen Lagen, etwa Gollwitz, Göttin, Klein Kreutz, Saaringen, Schmerzke, Wilhelmsdorf oder Wust, wurden ebenfalls zehn Bodenrichtwerte ermittelt. Hier wurden die BRW durchgängig erhöht. In Klein Kreutz und Schmerzke betrug die Erhöhung jeweils zehn Euro pro Quadratmeter, alle anderen wurden um fünf Euro pro Quadratmeter erhöht. Insgesamt bewegen sich die BRW in den dörflichen Lagen 15 und 55 Euro pro Quadratmeter.

Des Weiteren sind sechs Bodenrichtwerte in Plaue vorhanden. In der Zone „Plaue-Gartenstadt“ stieg der BRW dabei von 25 Euro pro Quadratmeter auf 30, in der Zone „Plaue-Roberdamm“ von 30 auf 35 Euro pro Quadratmeter. Die BRW der restlichen Zonen wurden auf dem Vorjahresniveau bestätigt.

Im Stadtteil Kirchmöser existieren ebenfalls fünf Bodenrichtwerte, wovon vier eine Erhöhung um jeweils fünf Euro pro Quadratmeter erfahren haben. Das Niveau liegt zwischen 30 und 45 Euro pro Quadratmeter.

Für Gewerbe- und Industriegebiete wurden außerdem 13 Bodenrichtwerte ermittelt, wovon zwölf auf dem Vorjahresniveau zwischen 10 und 50 Euro pro Quadratmeter bestätigt wurden. Eine Steigerung wurde für die BRW-Zone „Am Elisabethhof“ von 15 auf 20 Euro pro Quadratmeter ermittelt.

Von den sechs landwirtschaftlichen Bodenrichtwerten haben außerdem vier eine Erhöhung erfahren. So stieg der BRW für Grünland nördlich der Havel von 50 auf 55 Cent pro Quadratmeter und südlich der Havel von 55 auf 60 Cent pro Quadratmeter. Forstflächen nördlich der Havel stiegen laut BRW zudem von 70 auf 80 Cent pro Quadratmeter, südlich der Havel wurde das Vorjahresniveau beibehalten. Der BRW für Ackerland südlich der Haviel stieg hingegen von 75 auf 80 Cent pro Quadratmeter und ist nördlich der Havel gleich geblieben.

Weitere Informationen zu Bodenrichtwerten können in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Klosterstraße 14 und telefonisch unter 03381/58 6203 o. 6205 erhalten werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit der kostenfreien Ansicht der BRW auf dem Bodenrichtwert-Portal „Boris Land Brandenburg“. Hier können alle ermittelten BRW innerhalb des Landes Brandenburg ab 2010 aufgerufen werden. Seit 1. März 2019 ist auch der automatisierte Abruf von Bodenrichtwertinformationen im PDF-Format gebührenfrei möglich. Das Portal ist erreichbar unter der Internet-Adresse: www.boris-brandenburg.de.