Bäume auf Straßen und Gleisen – Schlosspark vorsorglich geschlossen

Tilman Trebs, Markus Baluska

Oberhavel (MOZ) Die angekündigten Stürme haben am Montag den Landkreis erreicht und erste Schäden angerichtet. In Oranienburg wurde der Schlosspark vorsorglich geschlossen. Der Verkehr der S-Bahn-Linie 25 musste für rund eine Stunde zwischen Hennigsdorf und Heiligensee unterbrochen werden.

Über den Raum Kremmen zog gegen Mittag Uhr ein heftiger Hagelschauer mit Sturmböen hinweg. In Linumhorst knickte ein alter Baum um und stürzte auf eine Straße. Es sei wie ein Erdbeben gewesen, berichtete ein Anwohner. Sein ganzes Haus habe gewackelt. Die Feuerwehr Kremmen rückte mit drei Fahrzeugen an, um die Straße zu räumen.

Zwischen Hennigsdorf und Berlin-Heiligensee stürzte gegen 12 Uhr ein Baum auf die S-Bahn-Gleise. Der Zugverkehr wurde nach Auskunft von S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker für die Beräumung der Gleise bis kurz nach 13 Uhr eingestellt.

In Oranienburg wurde der Schlosspark am Montagmittag wegen möglicher Sturmschäden vorsorglich für den Rest des Tages geschlossen. Die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO) als Betreiberin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. „Wir wollen nicht riskieren, dass etwas passiert“, sagte TKO-Sprecherin Mona Schröder auf Nachfrage. Vor allem der historische Schlosspark mit seinem alten Baumbestand könne bei diesem Wetter gefährlich werden. Schröder erinnerte an die schweren Herbststürme im Jahr 2017, als gleich eine Reihe hoher alter Bäume umstürzten. Der historische Schlosspark musste damals für die Beseitigung der Sturmschäden mehrere Wochen lang geschlossen bleiben.

Eltern, die ihre Kinder aus der Kita im Schlosspark abholen, können den Schlosspark aber weiterhin passieren. Der Kitabetrieb läuft uneingeschränkt weiter.

Vor allem für die Nachmittags- und Abendstunden werden weiterhin zum Teil schwere Sturmböen vorausgesagt.