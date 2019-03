Berlin vergibt Stipendien an Künstler und Kuratoren

dpa

Berlin (dpa) Mit Stipendien für Künstler und Kuratoren will Berlin Nachwuchskräfte in der bildenden Kunst fördern. In 2019 sollen mindestens 47 Stipendien an Künstler und maximal 8 Stipendien an Kuratoren vergeben werden, wie die Senatsverwaltung für Kultur am Montag mitteilte.

Die Unterstützung in Höhe von jeweils 8000 Euro sind vorgesehen für die Entwicklung von in Berlin lebenden und professionell arbeitenden Künstlern, Kuratoren oder entsprechenden Gruppen im Bereich der visuellen Künste.