dpa

Berlin/Schönefeld (dpa) Das Sturmtief „Bennet“ hat zu Einschränkungen am Flughafen Schönefeld geführt. Wegen der starken Böen musste die Abfertigung am Montagnachmittag kurzzeitig aus Sicherheitsgründen eingestellt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Infolge kam es zu verspäteten Flügen - Starts und Landungen in Schönefeld waren nicht betroffen. Am Flughafen Tegel kam es zu keinen Einschränkungen.

Die Feuerwehr Berlin musste wegen „Bennet“ am Montagnachmittag rund 50 Mal ausrücken, wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Ein großes Verkehrschaos gab es laut einem Sprecher nicht. Das Sturmtief schränkte zwischenzeitlich mehrere S-Bahnen-Linien durch umgefallene Bäume ein.