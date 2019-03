Arbeitslosigkeit wieder gesunken

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Der herannahende Frühling macht sich auch auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt bemerkbar: Nach einem leichten Anstieg im Januar (4464 Arbeitslose, Quote: 7,6 Prozent) waren im Februar dieses Jahres wieder weniger Menschen aus der Stadt Brandenburg und den umliegenden Gemeinden bei der Geschäftsstelle Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, nämlich 4326, was einer Quote von 7,4 Prozent entspricht, teilte Teamleiter Sören Kirchner am Freitag mit. Für die Stadt Brandenburg verzeichnete die Statistik der Behörde 3157 arbeitslose Männer und Frauen, 96 weniger als noch im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote sank hier von 8,8 auf 8,5 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sind das 319 weniger Arbeitslose, da lag die Quote noch bei 9,4 Prozent.

Ebenfalls positive Zahlen konnte Michael Glaser, Geschäftsführer des Jobcenters Brandenburg, vermelden: Im Rechtskreis SGB II befanden sich im Februar dieses Jahres 2275 Arbeitslose im Bestand, 87 weniger als noch im Januar. Die Quote sank damit von 6,4 auf 6,1 Prozent und liegt einen ganzen Prozentpunkt unter dem Wert des Februars 2018, als beim Jobcenter noch 2632 arbeitslose Männer und Frauen registriert waren. „Wir haben in der Stadt einen hohen Beschäftigungsstand und eine Vielzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen“, zeigte sich Michael Glaser am Freitag zufrieden. Sorgenkinder indes sind und bleiben die Langzeitarbeitslosen. So waren beim Jobcenter im Februar dieses Jahres 1099 Langzeitarbeitslose registriert, zwar 53 weniger als im Vormonat und 274 weniger als im Februar 2018. Dennoch machen sie – bezogen auf alle Arbeitslosen – noch immer eine Quote von fast 50 Prozent, nämlich 48,3 Prozent aus. Diese 1099 langzeitarbeitslosen Männer und Frauen wieder in Lohn und Brot am ersten Arbeitsmarkt zu bekommen, gestaltet sich für die Behörde als immer schwieriger, da die Kluft zwischen den Anforderungen der Stellen und dem, was die Langzeitarbeitslosen an Voraussetzungen mitbringen, immer größer wird. „Auch wenn ich realistisch genug bin zu wissen, dass die Erfolgsquote deutlich geringer wird, werden wir mit diesem Personenkreis auch in diesem Jahr weiter arbeiten und ihn bewegen“, zeigt sich Michael Glaser kämpferisch. Ein Mittel, das sich dabei als sehr hilfreich erweisen kann, ist das Anfang dieses Jahres angelaufene Bundesteilhabegesetz § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, das besonders arbeitsmarktfernen Menschen ab 25 Jahren Teilhabechancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt eröffnen soll. Derzeit wird im Jobcenter Brandenburg der erste dieser Fälle bearbeitet, Michael Glaser rechnet mit bis zu 60 in einem Jahr. Vorerst konstatierte er, dass diese Fördermaßnahme in seinem Haus erstaunlich gut angelaufen und das Interesse seitens der Arbeitgeber groß sei. Seine Mitarbeiter indes bereiten die Arbeitgeber derzeit darauf vor, dass diese in den ersten fünf – geförderten – Jahren unter Umständen viel investieren müssen, um danach eventuell einen Erfolg zu haben. Insgesamt lobte er das neue Förderprogramm als „richtige Herangehensweise, aber keine Gesamtlösung für die Langzeitarbeitslosigkeit“.