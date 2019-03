Lücken in der Pflegelandschaft

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Altenhilfeplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin nimmt erste konkrete Züge an – und legt dabei gleich mal seinen ursprünglichen Namen ab.

Der Sozialausschuss hat sich jüngst mit einem Bericht über die Pflegelandschaft bekannt gemacht: „Gut älter werden“ nennt er sich und soll Grundlage für den Plan werden, den der Kreistag gegen den Willen der Verwaltung durchgeboxt hatte. Laut der mit dem Erstellen des Altenhilfeplans befassten Mitarbeiterin Désirée Schmidt wurde sich nun nur konkret auf den Schwerpunkt Pflege konzentriert. Das lasse sich besser mit den Verwaltungszielen einer konkreten integrierten Sozialplanung vereinbaren.

Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die Versorgung mit Pflegediensten äußerst lückenhaft verteilt ist. Alles in allem gibt es zwar im Landkreis 78 Pflegeeinrichtungen oder -dienste an 70 Standorten. „Aber insgesamt weist die Karte sehr viele weiße Flecken auf“, sagte Schmidt. In Neuruppin sind beispielsweise fast 40 Prozent aller stationären Pflegeeinrichtungsplätze konzentriert. Auch von 640 Wohnangebotsplätzen für Pflegebedürftige lagen 403 in der Kreisstadt.

Dabei ist gerade die Fontanestadt weniger das Problem einer älter werdenden Bevölkerung als andere. Der Erhebung zufolge sind 49,5 Prozent der Neuruppiner 50 Jahre und älter, in Rheinsberg sind es aber beispielsweise 56,4 Prozent. Keine Kommune hat im Landkreis einen so hohen Seniorenanteil wie die Prinzenstadt. Sie gehört dennoch neben der Gemeinde Wusterhausen und dem gut mit Neuruppin vernetzten Amt Temnitz zu den zwei Kreis-Regionen, in denen beispielsweise eine Tagespflege fehlt. Bei den Menschen ab 50 Jahren geht die Gefahr, pflegebedürftig zu sein, deutlich nach oben. So sind von 7 140 Ostprignitz-Ruppinern, die Pflegeleistungen erhalten, 6 543 älter als 50 Jahre. Laut Schmidt sollen die jetzigen Erkenntnisse erst noch weiter vertieft werden. Hartmut Thies von der CDU-Fraktion regte zudem an, auch die Ärztestandorte und deren Erreichbarkeit einfließen zu lassen.

Fraglich ist, ob der Plan generell einen merklichen Einfluss ausüben kann: Pflegedienste und -einrichtungen müssen auch wirtschaftlich arbeiten und können kaum gezwungen werden, sich an bestimmten Standorten anzusiedeln.