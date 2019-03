Kochen mit allen Sinnen

Simone Weber

Rathenow „Ich kann kochen!“, so lautet das Motto, unter dem Kinder in Kitas und Schulen durch ihre Erzieherinnen an den Umgang mit Lebensmitteln sowiean ein gesundes und genussvolles Kochen herangeführt werden sollen. Um dies umsetzen zu können, fand in der Küche der Duncker-Oberschule eine Kochschulung der Sarah-Wiener-Stiftung statt. Daran nahmen 16 Erzieherinnen Rathenower Kitas und Mitarbeiterinnen des Grünen Klassenzimmers aus dem Optikpark teil.

„Zum Kochen gehören alle Sinne: Sehen, Fühlen, Reichen, Schmecken“, so Kochtrainerin Ina Seitz, die nach theoretischer Einführung eine Brotverkostung vorbereitete. „Kosten ist wie ein Flirt. Kinder sollten zehn bis 15 Mal Kontakt mit einem Lebensmittel haben. Dann kann Liebe zum Lebensmittel entstehen.“ Und so bot die bewusste und intensive Verkostung zweier Brotsorten auch für die Kita-Erzieherinnen neue Erkenntnisse. Danach ging es ans gemeinsame Kochen - mit Lebensmitteln in Bio-Qualität und möglichst aus der Region. „Die Rezepte für den Einsteigerkurs sind ein niedrigschwelliges Angebot und lassen sich auch in kleineren Küchen mit Kindern umsetzen. Wenn man bei den Kindern einmal Motivation und Lust zum selbst Kochen geweckt hat, ist alles ausbaufähig“, so Stiftungsreferentin Annette Fesefeldt.

Mit Lebensmitteln spielt man nicht. Oder doch? Zum Einstieg können Kinder beim Butter-Schütteln lernen, wie leicht der Brotaufstrich aus natürlichem Milchfett selbst hergestellt werden kann. Diesen Part übernahm im Kurs Maximilian Eckert, Mit Kräutern angerührt, schmeckten die Butterbrote allen Teilnehmern. Gemeinsam entstanden ein Salat mit Kichererbsen, Gemüse-Bratlinge mit Kichererbsen und Nüssen, Rosmarin-Kartoffelspalten mit selbst gemachtem Ketchup aus Tomatenmark, Obstsalat sowie Frucht-Vanille-Quarkspeise. Anschließend wurden alle Gerichte, wie beim gemeinsamen Essen in der Kita üblich, nach einem Tischspruch verkostet.

„Wir haben tolle und einfache Rezepte kennengelernt, die gut mit unseren Kindern umsetzbar sind. Angefangen mit dem Butter-Schütteln, denn wir verfügen über keine eigene Küche“, so Eckert, Erzieher in der Kita „Zwergenland“. Dort erhalten die Kinder ihr Mittagessen aus „Vetters feine Küche“ aus Mögelin. „Aber selbst Karotten oder Orangen entsaften, haben wir mit den Kindern schon in unseren Räumen umgesetzt. Auch Plätzchenteig haben wir mit den Kindern schon vorbereitet. Gebacken wurden sie dann im Ofen unserer Kita-Leiterin.“

Für den Erzieher war es kein Problem, dass die Rezepte im Grundkurs alle vegetarisch gehalten waren. „Es war alles lecker. Man braucht nicht jeden Tag Fleisch“, sagte der Erzieher.

Die gelernte Köchin Ina Seitz ist als Trainerin für die Sarah-Wiener-Stiftung tätig und gibt auch Kurse im Bereich Verbraucherberatung und Säuglingsernährung. Die durch viele TV-Formate bekannte Berliner Köchin Sarah Wiener gründete ihre Stiftung zur praktischen Ernährungsbildung für Kinder im Jahr 2007. Mit der 2016 gegründeten Initiative „Ich kann kochen!“, in Kooperation mit der Barmer, wolle man durch die Multiplikatoren in vier Jahren mehr als eine Million Kinder erreichen“, so Stiftungsreferentin Fesefeldt. Inzwischen bewirtschaftet Sarah Wiener ihren eigenen Hof in der Uckermark und produziert selbst Fleisch, das ihren Überzeugungen und Ansprüchen genügt.

Mehr Infos, auch zur Bewerbung für eine kostenlose Kochschulung, findet man auf www.sarah-wiener-stiftung.de.