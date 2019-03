Meisterliche Vorstellung

Martin Terstegge\MOZ

Bad Freienwalde Auch die Hürde SV Jahn Bad Freienwalde haben die Handballer des SV 63 Brandenburg-West bravourös genommen. Beim heimstarken Kontrahenten setzte sich der Spitzenreiter der Brandenburgliga mit 33:23 durch.

Dabei waren die Voraussetzungen für Trainer Sven Schößler nicht die besten. Aufgrund zahlreicher Erkrankungen gab es unter der Woche nur eine spärliche Trainingsbeteiligung. Zum Spiel waren zwar alle Akteure mit an Bord, aber nicht jeder in Vollbesitz seiner Kräfte.

Dennoch begannen die Brandenburger sehr konzentriert in der Abwehr, die sich auf einen überragenden Torhüter Andy Witowski stützen konnte. In der stimmungsvollen Atmosphäre konnten die Hausherren bis zur 18. Minute mithalten (7:7), dann kam der „West-Express“ ins Rollen. Durch schnelle Gegenstöße über Philip Kryszon und Magnus Wybranietz bauten die Gäste ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Immer ruhiger wurde es auf den Rängen. Selbst die optimistischen Jahn-Anhänger wussten, dass beim 8:16 zur Pause der Sieger feststand.

Sehr souverän gestalteten die Brandenburger auch den zweiten Durchgang. Trainer Schößler verordnete eine etwas gemäßigtere Gangart, ohne jedoch falsche Signale an die Bad Frienewalder zu senden. Auf jedes Gegentor gab es die passende Antwort. In der Schlussphase lief Nick Stenzel zur großen Form auf, schenkten den Gastgebern insgesamt sechs Tore ein. Er setzte mit seinem Treffer zum 33:23 in der 60. Minute auch den Schlusspunkt.

Trainer Schößler war nach Spielschluss voll des Lobes: „Das war vielleicht unser bestes Saisonspiel, wir kommen immer besser in Schwung. Es ist schön zu sehen welches Tempo wir gehen können, auch wenn wir unter der Woche schlecht trainiert haben.“

Das nächste Spiel ist am 16. März, dann ist der HC Bad Liebenwerda zu Gast in der Westhalle. Da soll der nächste Schritt in Richtung Wiederaufstieg getan werden.

SV 63; Witowski, Benkendorf, Wybranietz 12/4, M. Schößler 1, Witt 3, Nhantumbo, Wollweber 1, Heuer 1, Meysel 1, Stenzel 6, Teichert 2, Fleischer, T. Kryszon 1, P. Kryszon 5.