Land soll Verantwortung bei Großbränden übernehmen

bb

Potsdam Nach den verheerenden Waldbränden bei Fichtenwalde und Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) im vergangenen Sommer hat der Städte- und Gemeindebund das Land aufgefordert, bei solchen Großfeuern die Verantwortung bei der Brandbekämpfung zu übernehmen.

„Nur der Einsatz von Löschhubschraubern und Löschpanzern hat dafür gesorgt, dass die Evakuierung von Fichtenwalde in letzter Minute abgewendet werden konnte“, erläuterte die Vizepräsidentin und Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, Kerstin Hoppe (CDU), am Montag nach einer Präsidiumssitzung. „In Zusammenarbeit mit dem Innenministerium hat dies funktioniert, aber nicht schnell genug.“

„In solch einer dramatischen Lage zählt jede Sekunde - daher müssen wir die Zeiträume verkürzen, bis die Technik vor Ort ist“, erläuterte Hoppe. Daher müsse der Einsatz von Löschhubschraubern vom Land koordiniert werden. Wenn das Land keine eigenen Hubschrauber unterhalten könne, müsse der Einsatz mit dem Bund vereinbart werden. Das gelte auch für Löschpanzer. „Ohne Hubschrauber und Löschpanzer wäre die Lage bei Fichtenwalde eskaliert“, sagte Hoppe.

Notwendig sei auch, in den Waldgebieten eine flächendeckende Funkversorgung und Löschwasserbrunnen auch in Schutzgebieten anzulegen, erklärte Hoppe. „Wir hatten damals nur das Glück, dass der Schwielowsee in der Nähe zur Verfügung stand“, meinte sie.