FC Stahl verschenkt Punkte

Deiter Wetzel

Brandenburg Vor Beginn des Landesligaspiels zwischen dem FC Stahl Brandenburg und dem TSV Chemie Premnitz gedachte der FC Stahl mit einer Schweigeminute dem vor ein paar Tagen im Alter von 75 Jahren verstorbenen ehemaligen Spieler und ehemaligen Vorsitzenden Bernd Kuhlmey. Die Stahl-Mannschaft spielte mit Trauerflor.

Wieder einmal musste das Trainergespann Eckart Märzke/Andreas Koch etliche Stammspieler (Köhn, Watanabe, Dahms, Glomm, Lucas Meyer, Sgraja) ersetzen, hatte nur zwei Wechselspieler – darunter ein A-Junior – auf der Bank.

Den ersten Akzent setzten bereits nach zwei Minuten die Gastgeber, als nach Vorlage von Daniel Schimpf der schnelle Yukiya Morowaki eine gute Flanke in den Strafraum schlug, aber die Abnehmer kamen zu spät. Danach übernahmen zusehends die Gäste das Kommando. Daniel Pefferkorn, Marvin Krause und auch Elias Große schossen zwischen der 4. und 6. Minute allesamt in aussichtsreicher Position über das Tor. Mitte der ersten Hälfte hatten die Gastgeber mal wieder Offensivaktionen, aber Alexander Tarnow fehlten zweimal nur ein paar Zentimeter zum Torjubel.

Nach der Pause begann die Stahl-Elf druckvoller und wurde auch prompt belohnt. Daniel Schimpf köpfte nach einem Eckball zur Führung ein (56.). Zehn Minuten später wurde Lukas Hehne im Strafraum halbrechts freigespielt, er wählte aber die falsche Lösung. Statt quer zu spielen, schoss er aus spitzem Winkel auf das Tor und TSV-Torwart Felix Baitz wehrte den Ball ab. In der 83. Minute konnte der Angreifer, nach einer Flanke Alexander Mertens, den Ball mit der Fußspitze nicht wirklich kontrollieren, so dass der Premnitzer Schlussmann den Ball festhalten konnte.

Danach wollte die Märzkeelf das Ergebnis verwalten und geriet immer stärker unter Druck. Die Premnitzer spielten alles oder nichts, ohne zu überzeugen. In der 87. Minute fehlte Mertens etwas das Glück bei seinem Schussversuch, das hatten wiederum die Gäste in der Nachspielzeit. Die Platzherren konnten nicht weit genug klären, der Ball flog wieder in Richtung Stahl-Kasten, wo Schlussmann Moustapha Nouka in seinem Fünfmeterraum gleich von mehreren Premnitzer angegangen wurde und Marian Krause letztendlich zum 1:1 traf. Für das Schiedsrichtergespann verlief die Szene regulär, was die Brandenburger natürlich komplett anders sahen.

Die verlorenen Punkte können die Stahl-Fußballer nun am kommenden Samstag beim Schlusslicht Pritzwalker FHV 03 zurück holen.

FC Stahl:

Moustapha Nouka – Ray Kollewe, Daniel Schimpf, Pascal Karaterzi, Jonas Meyer – Sergei Bulatov - Yukiya Moriwaki, Takeshi Miki ab 78 Leif Oppenborn, Alexander Mertens - Alexander Tarnow, Lukas Hehne ab 90. Mohammend Abdihahi.