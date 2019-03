Das war keine spielerische Offenbarung

Martin Terstegge\MOZ

Brück Zum Flämingderby trafen sich am vergangenen Sonntag der FSV Brück 1922 und der FC Borussia Belzig. Die positive Nachricht vorweg, trotz des Derbycharakters blieb es auf dem Platz fair.

Beide Mannschaften konnten nicht in Bestbesetzung antreten, zudem gab es bei den Brückern außergewöhnliche Besetzungsprobleme. Der Karnevalsverein Brück feierte an diesem Tag unter anderem sein 60jähriges Bestehen, was die Anwesenheit Björn Rieses und Maximilina Leetz’ erforderlich machte. Die Brücker hätten daher gern die Partie um eine Stunde vorverlegt, worauf sich die Gäste nicht einließen. So verließ Riese schon zur Pause den Platz, Leetz beendete nach 68 Minuten seinen Einsatz.

Aber auch in der Anwesenheit beider Akteure lief es nicht rund beim Spitzenreiter. Viele ungewohnte Fehlabspiele verhinderte ihr ansonsten gefährliches Offensivspiel. Nach einer Viertelstunde brachte Allen Galinski eine gute Flanke in Höhe des Fünfmeterraums, Riese konnte den Ball nicht richtig drücken, doch hinter ihm stand Paulin Kouemo Happi bereit, um zur Führung einzuköpfen. Wenig später scheiterte Happi an Torwart-Routinier Torsten Volkmann.

Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile, doch die Borussen waren nicht chancenlos. Bei ihnen glänzte der schnelle Sebastian Krüger sowie Tor-Torjäger Sebastian Holzheu. Eine Möglichkeit von ihm vereitelte Brücks Schlussmann Erik Blaue, dann hatte er Glück als Holzheu um Zentimeter seinen Kasten verfehlte.

Die Führung der Platzherren fiel dann äußerst glücklich, aber auch gekonnt. Allen Galinski zirkelte wiederholt seine Eckbälle direkt aufs Borussentor. So auch in der 43. Minute, Volkmann kam zwar noch heran, doch der Ball ging hinter die Linie.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es den schon angesprochenen Wechsel. Für Riese spielte Glenn Helmchen und der hatte kurz nach dem Wiederanpfiff seinen großen Auftritt. Von Linnard Galinski prima in Szene gesetzt erhöhte er in der 49. Minute auf 2:0.

Diese Führung gab den Brückern aber nicht die erhoffte Sicherheit. „Durch unsere Ungenauigkeit produzierten wie reichlich Ecken und Freistöße gegen uns. Dies sorgte immer wieder für latente Gefahr, ein Sebastian Holzheu ist immer für ein Tor gut“, kritisierte FSV-Trainer Marko Kaplick, den Auftritt seiner Elf.

In der 83. Minute gelang dann auch den Bad Belzigern der Anschluss. Den Kopfball Holzheu lenkte Blaue noch sensationell an den Pfosten. Von dort sprang der Ball in die entgegengesetzte Richtung, wo ihn der eingewechselte Saed Omar am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken musste. Doch bevor das ganz große Zittern beim Tabellenführer einsetzte, setzte Allen Galinski mit einem Kraftakt zum 3:1 in der 87. Minute den Schlusspunkt unter die Partie.

Brücks Trainer Kaplick und Andreas Bastian waren über das Ergebnis zufrieden, über die Art und Weise wird noch zu reden sein. Aber solche Derbys sind auch immer etwas besonderes, da steigt die Nervosität beim vermutlichen Favoriten.

Am Sonntag (10. März) empfangen die Brücker um 15 Uhr den Teltower FV II und die Borussen in ihrem Raustadion den SV Busendorf.