Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ohne Führerschein war ein 27 Jahre alter Mann am Sonntag in Fürstenwalde unterwegs. Polizeibeamte stoppten ihn in den Nachmittagsstunden in der August-Bebel-Straße.

Während der Kontrolle konnte der Fahrer eines BMW keinen Führerschein vorlegen, weil er nicht im Besitz eines solchen ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.