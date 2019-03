In den letzten Minuten resigniert

Martin Terstegge\MOZ

Dahlewitz Beim SV Blau-Weiß Dahlewitz kassierten die Handballer des MBSV Belzig eine 22:29-Niederlage, dabei hielten die über weite Strecken der Partie gut mit.

Mit zwei Wechseln brachte Trainer Denis Wandersee, Mitte der ersten Hälfte, neues Leben in sein Team. Michael Schröter machte im Tor Platz für Erik Wetzel und im linken Rückraum brachte er den erst 17jährigen Colin Meyer. Der B-Junior, der mit einem Zweit-Start-Recht ausgestattet ist, zeigte keinerlei Nervosität, brachte den erhofften frischen Wind in der Offensive. Außerdem stellte der Coach mit Robert Schlünz, neben Max Dreer, einen zweiten Mann am Kreis auf. Diese Maßnahmen sorgten für mehr Durchschlagskraft, die Gäste konnten den Rückstand kontinuierlich verringern. Mit dem Pausenpfiff traf Dreer zum 11:13.

Ähnlich eng ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Allerdings gelang den Bad Belzigern, trotz vorhandener Möglichkeiten, nie der Ausgleich. Wenn die Gastgeber einmal in den Rückstand geraten wären, hätte der psychologische Vorteil bei den Gästen gelegen. Doch so liefen sie ständig hinterher.

Der Knackpunkt ereignete sich zwischen der 53. und 55. Minute, als die Dahlewitzer von 23:20 auf 25:20 enteilten. „Da haben die Spieler gemerkt, dass wird hier nichts mehr. Durch schlechte Würfe haben wir die Gastgeber zu einfachen Toren eingeladen. So ist der Sieg zu hoch ausgefallen, war aber insgesamt verdient“, fasste Wandersee die letzten Minuten der 22:29-Niederlage zusammen.

Am kommenden Sonntag (10. März) ist um 16 Uhr der SV Chemie Guben zu Gast in der Albert-Baur-Halle.