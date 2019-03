MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizisten haben am Samstag in Fürstenwalde einen VW-Fahrer angehalten, der falsche Kennzeichen an sein Auto befestigt hatte.

Die Beamten stoppten den 59-jährigen VW-Fahrer gegen zehn Uhrin der Ernst-Laas-Straße, meldete die Polizeidirektion Ost am Montag. Sie stellten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an das Fahrzeug gehörten.

Erschwerend kam hinzu: Der 59-Jährige konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei stellte die Kennzeichen sicher.