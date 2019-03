Jüdische Gemeinde bleibt weiter ohne eigenes Haus

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Anderthalb Jahre nach dem unvermeidlichen Auszug aus ihrem baufälligen Gemeindehaus sucht die Jüdische Gemeinde Oberhavel noch immer eine neue Bleibe. Zuletzt wurde ihr eine Schrottimmobilie angeboten.

Eine Nachbarin spricht von einer „Bruchbude“. Das leergezogene Wohnhaus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Woba in der Straße der Einheit sei doch wohl auch wegen der Nähe zum früheren Konzentrationslager nicht geeignet für die Jüdische Gemeinde. „Wir können das nicht nutzen“, sagt die Gemeindevorsitzende Elena Miroposkaja. Ein notwendiger Umbau sei zu aufwändig und daher von der kleinen Gemeinde nicht zu stemmen. Leider seien der Gemeinde ansonsten kaum Angebote für ein neues Gemeindehaus gemacht worden. Vom Landkreis sei kein einziger Vorschlag gekommen.

Immerhin hatte der Landkreis das frühere Gemeindehaus in der Sachsenhausener Straße 2 günstig per Erbpachtvertrag abgegeben. Doch bei der geplanten Sanierung stellte sich heraus, dass das komplette Holzfachwerk vom Schwamm befallen ist. Die Gemeinde zog aus, der Pachtvertrag wurde nach einem Kreistagsbeschluss schließlich aufgehoben. Die Gemeinde blieb aber auf einem Teil der Kosten sitzen, musste das Fördergeld für die Sanierung an das Land zurückzahlen, obwohl ein Teil davon bereits an Handwerksbetriebe ausgezahlt worden war. Die Dachstuhlsanierung hatte bereits begonnen, als die faulenden Balken darunter festgestellt worden waren. Das Haus steht seither als Bauruine leer. Einen Plan für die künftige Nutzung gibt es nicht.

Die Jüdische Gemeinde kam gleich gegenüber in einem leerstehenden Laden eines Hauses der städtischen Woba unter. Immerhin muss dort keine Miete gezahlt werden, nur Betriebskosten werden fällig. Doch der leere Laden ist für die Gemeindearbeit mit Unterricht und Veranstaltungen, für Verwaltung und als Gebetsraum kaum geeignet.

Der Neubau eines Gemeindezentrums wurde noch nicht thematisiert. Dies sei aber ein Thema, mit dem er gerne im Kulturministerium vorstellig werde, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Er bedauerte, dass das Gebäude der Alten Fleischerei, die einst der von den Nazis vertriebenen Familie Bach gehörte, offenbar als Gemeindehaus ungeeignet ist. „Es wäre ein Sieg über die Geschichte gewesen, wenn die Gemeinde dort eingezogen wäre“, sagte Lüttmann. Doch auch in diesem Haus wäre der Umbauaufwand zu groß.

Geschäftsführer Andreas Stahl von der Volksbau 2018 GmbH, die auf dem Grundstück 50 Wohnungen errichten will, hatte sich am Freitag zu einem Erhalt der Alten Fleischerei unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt. Anlass war die entsprechende Forderung in einem offenen Brief, der viele prominente Unterstützer fand.