200.000 Glasaale für Ketziner Havel

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel In Minutenschnelle waren die 200.000 Aale in der Havel verschwunden. Wie bereits in den Vorjahren auch, wurde kürzlich von Fischermeister Lutz Schröder, Sohn Andreas und Ketzins Bürgermeister Bernd Lück der Aal-Nachwuchs im Bereich der Ketziner Havel in seine neue Umgebung entlassen.

Die nur sieben bis acht Zentimeter langen Glasaale haben bereits eine etwa dreijährige Wanderung von den atlantischen Laichgebieten in der Sargassosee in der Nähe der Bahamas bis an die französische Küste überstanden. An den Küsten der Bretagne wurden die nur rund 0,3 Gramm wiegenden Jungaale erst vor wenigen Tagen von den dortigen Fischern gefangen und noch in der Nacht in isolierten sowie mit Sauerstoff angereicherten Behältnissen verpackt zum Fischer gebracht. „Mit dieser jährlichen Aktion konnten wir den Aalbestand in der Havel stabilisieren“, sagte Schröder.

Immerhin waren es an diesem Tag in Brandenburg insgesamt 6,8 Millionen Glasaale, die in den mit Havel und Elbe verbundenen Gewässern von Fischern und Anglern zur Sicherung der Bestände ausgesetzt wurden. Später sollen noch so genannte vorgestreckte, rund sieben Zentimeter lange Aale in die Havelgewässer eingesetzt werden.

Das Aussetzen der Glasaale ist für die Fischer eine teure Angelegenheit. Angebots-Veröffentlichungen ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren für ein Kilogramm Jungaale zwischen 500 und sogar bis zu 1.000 Euro gezahlt werden mussten. So ist Schröder froh, dass die Besatzaktion von der EU finanziell gefördert wird, aber auch, dass sich die Preise wieder etwas normalisiert haben.

Sorgen bereitet Schröder seit Jahren die wachsende Kormorankolonie auf der Kräheninsel im Trebelsee. Aale gehören zur bevorzugten Speise der Vögel. 300 bis 500 Gramm Nahrung vertilgt ein Kormoran täglich, weiß der Fischermeister. Er hat kürzlich eine neue Jagdtechnik der Kormorane beobachtet. Sie schwärmten kreisförmig aus, trieben Jungfische zusammen und jagten wie auf Kommando ganz plötzlich alle gemeinsam, erzählte er am Rande des Besatzes. Er rechnet damit, dass nur etwa zehn Prozent der ausgesetzten Glasaale, rund 3.500 Stück wiegen gerade mal ein Kilogramm, die Geschlechtsreife erleben.