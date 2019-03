Erste Marktschwärmerei im Havelland

Silvia Passow

Schönwalde-Glien Am Freitag, 22. März, um 15 Uhr eröffnet mit einem Marktfest die Marktschwärmerei auf dem Landgut Schönwalde. Obst, Gemüse, Säfte, Eier, Geflügel, Milch und Milchprodukte, Honig, Rind-, Ziegen- und Schweinefleisch können dann jeden Freitag von regionalen Erzeugern gekauft werden. Neben Lebensmitteln werden auch Kompost und Kleintierstreu angeboten. Ein Sortiment an Naturkosmetik könnte in den nächsten Wochen folgen.

Regional einkaufen, die Produkte sind nicht immer Bio-zertifiziert, dennoch steht der Anspruch dahinter, dass sie ohne den Einsatz von Pestiziden erzeugt wurden. Fleisch wird nur aus artgerechter Tierhaltung angeboten, es dürfen keine genmanipulierten Futtermittel verfüttert worden sein.

Zur Eröffnung erwartet die Gäste ein „Landschmaus“ vom Landgut-Küchenchef Thomas Eisele. Er zeigt, was sich mit den regionalen Waren auf die Teller zaubern lässt. Im Anschluss liest Olli Gastronomicus aus seinem Buch „Ist das Gemüse auch vegan?“ (Eintritt 5 Euro, Voranmeldung erbeten). Die Schwärmerei in Schönwalde ist die erste im Landkreis Havelland. Das Prinzip der Marktschwärmerei kommt aus Frankreich. Die Idee, wer nicht jeden Händler einzeln anfahren muss, hat mehr Zeit zum Genießen. Anmeldungen zur Lesung und weitere Informationen unter info@daslandgut.de. Das Landgut Schönwalde befindet sich in der Dorfstraße 31, Schönwalde-Dorf. Die Zufahrt von Falkensee kommend ist frei.