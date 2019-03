Schwarzfahrer schlägt auf Kontrolleure ein

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein Schwarzfahrer hat am Sonnabend auf dem Hennigsdorfer Bahnhof auf zwei Fahrkartenkontrolleure eingeschlagen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, hatten die Kontrolleure den 53-jährigen Mann am Sonnabend gegen 18.30 Uhr ohne gültiges Ticket angetroffen. Als sie den Mann aufforderten, den Zug zu verlassen, schlug dieser mit einem Stoffbeutel, in dem sich ein Radio und eine Trinkflasche befanden, auf die 28 und 35 Jahre alten Kontrolleure ein. Beide konnten den Schlägen ausweichen, ohne getroffen zu werden. Weiterhin beleidigte er die beiden mit Schimpfwörtern.

Alarmierte Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichens von Leistungen ein.