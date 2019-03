Berliner Verkehrspolitik am Wendepunkt

bb

Berlin Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) hat mit ihrer Aussage zur Abschaffung von Autos nach eigenen Angaben einen „Nerv getroffen“.

„Die Menschen, nicht nur in Berlin, spüren, dass wir in der Verkehrspolitik an einem entscheidenden Wendepunkt sind“, erklärte die 57-jährige in einem Gastbeitrag im Berliner „Tagesspiegel“ (Montag). Für Günther ist ein Umdenken in der Verkehrspolitik notwendig, um auf die drei großen Trends Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung - also die Abkehr von fossilen Energien - zu reagieren.

In der Hauptstadt sollen in Zukunft mehr Menschen weg vom Auto hin zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), betonte die Senatorin erneut. „Je weniger Autos auf den Straßen fahren müssen, desto besser.“ Vor einigen Tagen wurde Günther vom „Tagesspiegel“ mit den Worten zitiert: „Wir möchten, dass die Menschen ihr Auto abschaffen.“ Die Senatsverwaltung hatte zunächst von einer Überspitzung gesprochen.

In dem Gastbeitrag betonte die Senatorin: „Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft, Klimawandel und Luftverschmutzung erfordern Alternativen.“ Die Senatorin will das Ganze nicht als „Kulturkampf gegen das Auto“ verstanden wissen. Die Oppositionelle CDU wundert sich über die Aussagen Günthers. „Wenn sie sagt, sie möchte das abschaffen, dann frage ich mich, warum der Senat noch Dienstwagen hat“, sagte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, der Deutschen Presse-Agentur.

Das Berliner Mobilitätsgesetz sieht vor, die gesamte Busflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bis 2030 zu elektrifizieren. Um mehr Menschen zum Umstieg auf umweltfreundlichere Alternative zu bewegen, will der Senat zudem die Sicherheit für Fahrradfahrer verbessern. „Es sollen möglichst keine Menschen mehr im Verkehr zu Tode kommen oder schwer verletzt werden“, sagte die 57-Jährige. Insbesondere tödliche Unfälle mit abbiegenden Lkws gelte es zu vermeiden. Die Senatsverwaltung für Verkehr prüft laut Günther zurzeit, ob Lastwagen ohne Abbiegeassistent ein Einfahrverbot in die Stadt erteilt werden könnte.

In der vergangenen Woche beschloss der Berliner Senat einen neuen Nahverkehrsplan für die Jahre 2019 bis 2023. Darin ist ein massiver Ausbau des Angebots von Bus und Bahn vorgesehen. Mit dem im vergangenen Sommer beschlossenen Mobilitätsgesetz soll zudem Fahrrädern und dem ÖPNV in der Verkehrsplanung Vorrang vor dem Autoverkehr eingeräumt werden. Zum Beispiel sind 100 Kilometer neue Radschnellwege geplant. Der CDU gehen diese Pläne nicht weit genug, ein Manko sei der fehlende U-Bahn-Ausbau. Friederici schlägt vor, die Linien U1 und U3, die bisher an der Warschauer Straße enden, bis zum Ostkreuz zu verlängern. Außerdem soll die U5, die ab Ende 2020 am Hauptbahnhof Enden soll, mit der U9 am Bahnhof Turmstraße verbunden werden. Bisher ist nur ein Verbindung mit einer Straßenbahnlinie geplant.