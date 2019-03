Einblick in ehrenamtliche Betreuung von Straftätern

Simone Weber

Rathenow Rund 200 Zuhörer fanden sich ein, um Steffen Schröder zu lauschen. Nachdem die für Oktober 2018 geplante Lesung des aus vielen TV-Rollen bekannten Schauspielers verschoben werden musste, war der Andrang zum Nachholtermin im Havelrestaurant Schwedendamm unerwartet groß. Schröder las am vorigen Mittwoch aus seinem ersten Buch, was der Auftakt der diesjährigen Literaturgespräche in Premnitz und Rathenow war.

„Jetzt nehme ich sie mit in den Knast“, startete Steffen Schroeder seine Lesung. Das Buch „Was alles in einem Menschen sein kann. Begegnung mit einem Mörder“, ist 2017 im Rowolth-Verlag Berlin erschienen. Es nimmt die Leser mit zu einem Perspektivwechsel. „Vor sechs Jahren ging ich erstmals in die JVA Berlin-Tegel, um als ehrenamtlicher Vollzugshelfer einen Insassen zu treffen, der schon vor mehreren Jahre wegen Mordes verurteilt wurde. Für diese Menschen, die alle anderen familiären Verbindungen verloren haben, stellen diese Vollzugshelfer den einzigen Kontakt in die Welt außerhalb des Knasts dar“, so der Autor. „Nachdem ich Micha, einen früheren Skin, erstmals kennenlernte dachte ich daran, dass ich ohne dieses Engagement mit einem Menschen wie ihm keine Basis für gemeinsame Gespräche gefunden hätte und man auch überhaupt nichts gemein hätte. Aber es gibt mehr als Schwarz und Weiß.“

Das erste Kapitel des Buchs schildert, das erste Zusammentreffen mit Micha. Weitere Auszüge des Buchs thematisieren die JVA Tegel, die größte geschlossene Justizvollzugsanstalt in Deutschland, eine Stadt in der Stadt, die Hierarchie im Knast und Michas besten Freund Rico, der im Knast verstarb. Im letzten Kapitel nahm Schroeder die Zuhörer mit hinter die Kulissen seiner Rolle als Kriminalkommissar Tom Kowalski der ZDF-Krimiserie „Soko Leipzig“.

Nach der einstündigen Lesung befragte Hendrik Röder vom Brandenburgischen Literaturbüro Potsdam den Autor zu den Beweggründen seines ehrenamtlichen Engagements und wie dies seine Sicht auf das Thema Schuld und Sühne verändert hat. „Ich finde es wichtig, dass Täter ihre Strafe erhalten und Verantwortung für ihr Schuld übernehmen. Durch Resozialisierung müssen wir den Tätern dabei helfen. Noch wichtiger ist meinerseits aber die Prävention, dass es weniger Straftaten gibt“, so Schroeder.

Danach konnten auch die Zuhörer noch einige Fragen stellen und zeigten Interesse an dem Thema. „Das Buch fängt dort an, wo meine Rolle als TV-Kommissar endet“, antwortete der Schauspieler, der seit der 11. Staffel 2012 bei „Soko Leipzig“ mitspielt, auf die Frage, ob ihm seine ehrenamtliche Arbeit bei seinen Dreharbeiten hilft. Die Buchhandlung Tieke, die den Büchertisch zur Lesung betreute, konnte sich über das große Interesse an der Lesung auch freuen. Dutzende Zuhörer kauften sich das Buch und ließen es sich von Steffen Schroeder signieren.

Eher durch Zufall kam Steffen Schroeder zur Opferhilfe Weisser Ring und engagiert sich als dessen Botschafter. „Ich wollte auch die andere Seite kennenlernen, und so kam ich zum Engagement als ehrenamtlicher Vollzugshelfer. Für mich ist die Beziehung Täter-Tat-Tathintergrund interessant“, so der Schauspieler. „Im Bezug auf Sühne und Resozialisierung muss sich die Gesellschaft im klaren sein, dass auch Täter schwerer Straftaten irgendwann aus dem Knast rauskommen, und dann ist eine Integration unabdingbar. Ansonsten werden diese Menschen zu tickenden Zeitbomben für unsere Gesellschaft.“

Durch seinen Verlag wurde Steffen Schroeder zu einem weiteren Buch ermuntert. Daher entstand in den letzten zwei Jahren ein Roman, der aber erst im Januar nächsten Jahres erscheinen wird.