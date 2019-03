Stadt stellt erstes Ausweisungsverfahren ein

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt hat das erste von sieben Ausweisungsverfahren gegen straffällig gewordene Flüchtlinge abgeschlossen. Die Behörde entschied, dass der Betroffene in Frankfurt bleiben darf. Das bestätigte Stadtsprecher Uwe Meier. Zuerst hatte der rbb darüber berichtet.

„Das Bleibeinteresse wiegt in diesem Fall höher als das Ausweisungsinteresse“, erklärte Meier am Montag. Der Mann sei weder am Angriff auf den Frosch-Club im August vorigen Jahres noch an sonstigen gewalttätigen Ausschreitungen im Stadtraum beteiligt gewesen. Allerdings hatte ihn ein Gericht zu einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen einer innerfamiliären Tätlichkeit verurteilt. „Nach Anhörung des Betroffenen und auch der Angehörigen, kam die Ausländerbehörde jedoch zu dem Schluss, dass die von ihm gezeigte Reue glaubhaft ist“, so der Sprecher.

Der ersten, auch bundesweit mit Spannung erwarteten Entscheidung ging ein umfangreicher Abwägungsprozess der Stadtverwaltung voraus. Mit dem Blick auf das Ausweisungsinteresse habe die Stadt die Frage beantworten müssen, ob und inwieweit das strafrechtliche Verhalten des ausländischen Straftäters die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitlich demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik gefährdet habe, erklärt Uwe Meier. Demgegenüber stehe das individuelle Bleibeinteresse. Hierbei werde insbesondere berücksichtigt, wie lang der Straftäter bereits in Deutschland lebe und inwieweit er persönlich und wirtschaftlich an die Bundesrepublik bzw. sein Herkunftsstaat oder das zur Aufnahme bereite Land gebunden sei. Auch die Folgen der Ausweisung für Familienangehörige und Lebenspartner finden Berücksichtigung. Und ebenso, ob sich der Straftäter darüber hinaus rechtstreu verhalten habe.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind sechs weitere Strafverfahren noch anhängig. Davon stünden zwei kurz vor dem Abschluss. Die Ausländerbehörde gehe davon aus, dass in beiden Fällen voraussichtlich Ende März eine Ausweisung ausgesprochen werde, die maximal auf zehn Jahre befristet sein dürfe, heißt es. Die Entscheidungen in den anderen vier Verfahren werden vom Ausgang noch laufender Strafverfahren abhängig gemacht. „Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung“, so Meier.

Die Ausweisungsverfahren gegen insgesamt sieben Flüchtlinge aus Syrien, Pakistan und den Palästinensergebieten hatte Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) im September angestoßen. Ausgangspunkt war der Angriff einer Gruppe Syrer auf den Club Le Frosch in den Gerstenberger Höfen Ende August. (thg)