Sturmtief sorgt für Schäden im Ruppiner Land

Siegmar Trenkler, Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Das Sturmtief Bennet hat am Montag viele Feuerwehrkräfte beschäftigt, weil umgeworfene Bäume Straßen versperrten. In Neuruppin wurde ein Auto durch Dachziegel beschädigt, in Keller sogar eine Photovoltaikanlage vom Dach gerissen.

Kurz vor 12 Uhr hatte das Sturmtief die Region erreicht und dort mit starken Böen für viele Schäden gesorgt, auch wenn deren Ausmaß nicht das früherer Stürme erreicht hat. Auf der Landesstraße 16 zwischen Fehrbellin und Dammkrug hatte der Sturm einen Baum umgeworfen. Die Krone lag auf der Fahrbahn, die daraufhin nicht mehr genutzt werden konnte. Feuerwehrleute mussten daraufhin den Baum beseitigen. Ein weiterer war auf den Neuruppiner Wallanlagen umgestürzt – unweit des Spielplatzes an der Rosenstraße. Dort befand sich aber zu dem Zeitpunkt niemand, der sich hätte verletzten können. Weitere Einsätze wegen umgestürzter Bäume und abgerissener Äste gab es im Neuruppiner Stadtgebiet auch an der Alt Ruppiner Allee und der Friedrich-Naumann-Straße. An der Bahnhofstraße wurde ein Opel von Ziegeln getroffen, die der Wind gelöst hatte. Dabei wurde unter anderem die Heckscheibe beschädigt. Der Fahrer war aber nicht verletzt worden.

An der Neuruppiner Bahnhofstraße deckte der Sturm das Dach eines Mehrfamilienhauses ab. Die Dachpappe wurde weggerissen. Auch entlang der Rosa-Luxemburg-Straße wurden Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Ein Dachfürst wurde beschädigt sowie an den Hausnummern 5 bis 15 vereinzelt Ziegel fortgerissen. Die Mieter können ihre Wohnungen jedoch weiter nutzen, teilte die Wohnungsgesellschaft NWG mit. Vereinzelt wurden Hinterhöfe und Balkone gesperrt.

Im Lindower Amtsbereich lagen die Schäden höher. Vier Einsätze gab es laut Amtswehrführer Enrico Herwy. Am Gudelacksee beim Campingplatz waren mehrere Bäume umgestürzt. Auch auf den Straßen zwischen Herzberg und Rüthnick sowie zwischen Vielitz und Lindow hatten Äste beziehungsweise Bäume die Straße blockiert. In Keller waren Photovoltaik-Platten vom Dach eines Agrarunternehmens gerissen worden, das dabei abgedeckt wurde. Solarzellen wurden auf benachbarte Grundstücke geschleudert, wo mehrere Dächer beschädigt wurden. Personenschäden wurden bis zum Nachmittag aber nicht bekannt.