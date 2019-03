Kreis übernimmt 76 Kilometer Straßen vom Land

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen im Kreis Oberhavel zahlreiche Schlagloch-Straßen verschwinden. Grundlage dafür ist die Herabstufung von sieben Landesstraßen in Kreisstraßen. Wenn der Kreistag nächste Woche zustimmt, ist der Weg dafür frei.

Die Abstufungen umfasst rund 76 Kilometer. Los gehen sollen die Bauarbeiten an der Landesstraße 214 von Fürstenberg nach Zehdenick-Neuhof und an der L 172 bei Germendorf. Das Geld für die Übernahme der Straßen kommt vom Land Brandenburg. Der Landkreis erhält nach langen Verhandlungen pro abgestuften Landesstraßen-Kilometer 190 000 Euro. Insgesamt liegt der finanzielle Ausgleich bei 14,45 Millionen Euro.

Das Ende der zahlreichen Holperstraßen in Oberhavel könnte damit eingeleitet werden. In den vergangenen Jahren hat sich der Zustand des Landesstraßennetzes in Oberhavel mit jedem Winter immer weiter verschlechtert. Das Geld, das das Land für die Unterhaltung seines Landesstraßennetzes bereitstellte, hat schon seit Jahren nicht mehr ausgereicht. Im nachrangigen sogenannten „Grünen Netz“ hatte das Land grundsätzlich nicht mehr investiert. Die Folgen sind täglich für Verkehrsteilnehmer spürbar. „Es besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf bei einem Großteil der Ortsdurchfahrten und der freien Strecken“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am Montag dem Wirtschafts-, Finanz- und Kreisausschuss angenommen wurde. Neben der Abstufung soll es auch eine Aufstufung geben. Ein Bereich von 2,5 Kilometern Kreisstraße zwischen der Landesstraße 172 und der Autobahn 111 soll Landesstraße werden.

Gemeinsames Ziel des Landes und des Landkreises ist es, durch eine Pauschalierung der Ansprüche aus der Abstufung den gesamten Prozess zur Herabstufung der Straßen in Oberhavel zu beschleunigen und damit den Verwaltungsaufwand zu verringern.

Das Land Brandenburg plant derzeit, landesweit 1 700 Kilometer Landesstraßen des „Grünen Netzes“ in den nächsten 15 Jahren abzustufen. Im Landkreis Oberhavel sind dies folgende Landesstraßen:

■ L 214 Fürstenberg – Zootzen – Bredereiche – Blumenow – Tornow – Marienthal –

Burgwall – Zehdenick-Neuhof

■ L 172: Germendorf – Knoten L 191

■ L 215: B 109 – Kurtschlag

■ L 223: Schönermark – Sonnenberg – Schulzendorf

■ L 16: Flatow – Knoten L 162

■ L 17: Schwante – Groß-Ziethen – Staffelde – Flatow

■ L 161: Vehlefanz – Wolfslake