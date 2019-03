Verpasste Chance

Berlin (MOZ) Man kann momentan gar nicht so schnell gucken, wie die Regierung Gesetz um Gesetz zum Umgang mit Ausländern bäckt. Zuletzt das Fachkräftezuwanderungsgesetz, demnächst das Geordnete-Rückkehr-Gesetz, und nun steht auch noch ein Vorhaben an, das am besten mit „Böse-Jungs-Ausbürgerungsgesetz“ umschrieben ist.

Der Plan ist konsequent. Bereits jetzt droht Doppelstaatlern, die unerlaubt in fremden Armeen kämpfen, die Ausbürgerung. Nun kommen auch Milizen hinzu. Dies als Anti-IS-Gesetz zu verkaufen, ist aber ein Etikettenschwindel. Denn für die rund 1000 nach Syrien und Irak ausgereisten IS-Kämpfer gilt die Neuregelung gar nicht, weil eine Handlung im Strafrecht nicht rückwirkend unter Strafe gestellt werden darf.

Mit dem verständlichen Reflex, Verbrecher von der Gesellschaft ausschließen zu wollen, beraubt sich der Staat der Chance, künftige Terroristen vor Gericht zu stellen und wegzusperren. Er verschiebt die Strafverfolgung dorthin, wo sie möglicherweise gar nicht stattfindet: auf andere, zum Teil gescheiterte Staaten wie Syrien, Irak oder Libyen. Und nimmt in Kauf, dass die vagabundierenden Kämpfer sich zu neuen, mächtigen Terrororganisationen formieren.