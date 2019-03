Grundschüler feiern beim Straßenkarneval

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Karneval — das ist Lautstärke, das ist Anarchie, das ist anders Sein als an normalen Tagen. Wer könnte das besser als Kinder?!

Und so marschierte die gut 270 köpfige Anarchie an Rosenmontag vom Bowlingcenter an der Marina über die Hastbrücke am Rathaus vorbei zurück in die Havellandgrundschule, wo der Umzug sein Ende fand. „Wir machen das seit 28 Jahren, erklärt Schulleiterin Karin Kresak, „und wir sind stolz auf diese lange Tradition“.

Der Karneval, so die Schulleiterin weiter, werde als Projektunterricht in allen Klassen erarbeitet, jedes Kind habe dabei eine Rolle.Und wie es sich gehöre, wählen die Kinder ein Prinzenpaar ganz demokratisch: es sind in diesem Jahr Fritz I. (Blumenthal) und Linn I. (Rudolph), beide aus der 6 a

Den Umzug führten sie in einem Cabrio an, das Opel Dinnebier zur Verfügung gestellt hatte. Es folgten Jungs und Mädchen, denen die Lust an der Verkleidung aus den Augen strahlte, Pipi Langstrumpf lief neben Piraten, Prinzessinnenmutter neben Cowboys. Mit Trillerpfeifen und Rasseln machte die Schar auf sich aufmersam.

„Die besten Kostüme“, erklärt Schulleiterin Kresak, „wurden nach den Klassen ausgezeichnet. Die erste Gruppe umfasste die Klassen Flex 1, Flex 3 sowie die -Klasse 1 a. Es gewannen Jasmin Mehner (1a), Felix Stoyke (Flwx1 und Samira Nalgejev (Flex 3).

Zur zweiten Gruppe gehören die Jungen und Mädchen der Klasse 3 und 4. Hier gewannen Emma Krüger (4 b), Mats Jäger (3 b) und Venassa Rohrlack (4b) die Auszeichnungen. Zur dritten Gruippe zählen die Klasse 5 und 6; Philipp Haack (6a), Martin Orthey (6b) und Lydia Tessmer (5b) konnten hier die Jury mit ihren Karnevalskostümen überzeugen. (wg)