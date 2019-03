Staffelsieger spielt weiter groß auf

Peter Wolski

Fehrbellin Auf den Bahnen des SV90 Fehrbellin wurde am Sonnabend das letzte Turnier in der Landesklasse der Damen ausgetragen. Zum sechsten Mal konnten die Rhinstädterinnen den Spieltag als Sieger verlassen. Von den möglichen 32 Punkten gingen somit 30 in die Rhinstadt. Lohn war die beste Saison auf Landesebene sowie der Aufstieg zur Landesliga.

Beim Heimturnier schob Ersatzfrau Dana Vatter an. Sie ersetzte Sissy Wianke. Mit 849 Holz lag sie mit der Rüdersdorferin Steffi Matthes in Führung. Beeskow (788) und Storkow (750), beide Teams kämpften noch um den Klassenerhalt, waren bereits aus dem Rennen. In Runde zwei konnte Manuela Dreßler mit 846 Holz den Durchgangsbestwert erkämpfen. Damit lag Fehrbellin jetzt 35 Holz vor Rüdersdorf.

Auch in Runde drei lag wieder eine Rhinstädterin vorn: Kathrin Hildebrandt schraubte die Tagesbestleistung auf 860 Holz. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Trotzdem gab es noch einmal Topergebnisse. Theresa Heger sicherte mit Turnierbestleistung von 877 Holz den Beeskowern den Klassenerhalt. Juniorin Meike Erdmann und die Rüdersdorferin Stefanie Herrmann erkämpften mit 864 beziehungsweise 860 Holz die Teambestleistungen.(wolski)