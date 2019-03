Mit Kampf und Glück zum Erfolg

Ingo Muhme

Ahrensfelde In einem hart umkämpften Spiel gegen die SG Mildenberg hatte Gastgeber Grün-Weiss Ahrensfelde am Ende mit 2:1 das Quäntchen Glück des Tüchtigen. Ahrensfelde ist auf Tabellenplatz fünf, während Mildenberg noch um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Das war ein glücklicher Sieg der Ahrensfelder Reserve gegen die vom Abstieg bedrohten Gäste aus der Oberhavel. Mildenbergs Trainer Ronny Wasielewski zeigte sich schon enttäuscht. „Wir haben super Möglichkeiten, vor allem viel mehr als Ahrensfelde und gehen hier als Verlierer vom Platz.“ Mit seinem Statement hatte er absolut recht, denn nicht nur ein Remis, sondern auch ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen.

Grün-Weiss musste sich schon schütteln und vielleicht auch das ein oder andere Mal die Augen reiben. Denn Mildenberg spielte fleißig mit und kam immer wieder zu Möglichkeiten, bei denen sich vorrangig Tim Schumacher mit mehreren Abschlüssen in den Vordergrund spielte. Die schwere Verletzung von Bastian Richard, der nach einem normalen Luftzweikampf unglücklich auf die Schulter stürzte und sich diese dabei auskugelte, zeigte in der Folge bei der Heimtruppe schon etwas Wirkung. Gerade im Mittelfeld regierte ein Fehlpassfestival, was dem Spielfluss nicht gut tat und die Begegnung recht unansehnlich machte. In einer Phase, in der Mildenberg etwas mehr vom Spiel hatte, markierte Marvin Nickel die schmeichelhafte 1:0-Führung. Er wurde Nutznießer der konsequenten Vorarbeit von Maximilian Hecker, der den Ball, von der Torauslinie kratzend mit Unterstützung des abwehrenden Mildenberger Torstehers, zum Schützen passte (25.). Für Ahrensfelde brachte die Führung nicht die erhoffte Sicherheit. Mildenberg drängelte glücklos weiter und brauchte schlussendlich einen mutigen Abschluss aus 30 Metern. Diesen setzte Tobias Hunziger mit voller Wucht und ließ Ahrensfeldes Keeper Toni Stoinski, der den Ball wahrscheinlich zu spät sah, nicht wirklich gut aussehen (38.).

Im zweiten Durchgang wurde es dann noch intensiver. Spielerisch lief auf beiden Seiten nicht mehr viel zusammen, so musste der Kampf herhalten. Mildenberg blieb weiterhin im Chancenplus, aber immer noch ohne Fortuna. Selbst die nummerische Überzahl, Ahrensfeldes Nick Meißner musste in der 71. Minute per Ampelkarte vom Platz, brachte den Gästen keine sichtbaren Vorteile. Dass Grün-Weiss wieder in Führung ging, passte irgendwie zur tabellarischen Situation der Mildenberger. Der eingewechselte Tobias Rückwaldt verwertete mit wuchtigem Kopfball einen Eckball von der rechten Seite (78.). Die SG rannte nun wütend an und brachte Ahrensfeldes Reserve schon arg in Bedrängnis. Tim Schumacher und Tobias Hunziger hatten gute Möglichkeiten, doch fehlte ihnen letztendlich das Quäntchen Glück und auch die nötige Konzentration im Abschluss. Vor allem haderte man mit dem jungen nicht immer sicheren Schiedsrichter Patrick Giemsa, der den Gästen in der 91. Minute einen glasklaren Foulelfmeter verweigerte.

„Das war heute schon sehr glücklich. Wir wussten, dass es schwer wird, aber dass Mildenberg so aktiv auftritt, hätte ich nicht erwartet. Obwohl wir die Innenverteidigung und Sechserposition neu besetzen mussten, stand eine gute Mannschaft auf dem Platz“, fasste Grün-Weiss-Trainer Daniel Lüß seine Sichtweise zur Partie zusammen.