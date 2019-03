Komplette Medaillensätze für Kickboxer

Lars Kremps

Lünen Mit kompletten Medaillensätzen sind die Kämpfer vom Eberswalder Kick-Box-Team von den Top Ten Open aus der nord­rhein-west­fä­lischen Stadt Lünen sowie vom World Cup der Irish Open 2019 aus Dublin zurückgekehrt.

Mit dabei war in Lünen Mino Miguel Miserius. Der Eberswalder kämpfte in den Klassen bis 37 Kilogramm und 42 Kilo, Pointfight (PF) der Jugend B. In seiner eigentlichen Klasse bis 37 Kilogramm setzte sich der junge Eberswalder souverän mit guten Hand-Fuß-Kombinationen durch und holte sich den von vielen Startern begehrten Sieger-Gürtel. In der Klasse bis 42 Kilogramm holte er Bronze. Nach einer Grippe-Pause war ihm anzumerken, dass die Kraft noch nicht für zwei Wettkämpfe reicht.

Annastasia Hoffmann kämpfte in den Klassen +47 kg, PF Jugend B, und bis 50 Kilogramm, PF Jugend A. In der Klasse +47 Kilogramm kämpfte sie sich überzeugend bis ins Finale. Das ging knapp verloren und somit gab es die Silbermedaille für die Eberswalderin. In der Klasse bis 50 Kilogramm verlor Annastasia Hoffmann nach Verlängerung den entscheidenden Vorkampf mit einem Punkt. Sie nahm dieses Serie-A-Turnier mit insgesamt 865 Nennungen zur Vorbereitung für den World Cup Irish Open in Dublin.

Der Eberswalder Bruno Bohn kämpfte sich mit überragenden Leistungen bis ins Halbfinale vor. Das verlor er knapp mit einem Punkt und holte Bronze. Er nutzte dieses auch Turnier zur Vorbereitung für die Irish Open.

Der Eberswalder Cheftrainer Lars Kremps fungierte bei dem Turnier als Bundeskampfrichter. Ihm wurde an diesem Tag die A-Lizenz erteilt.

Kurz darauf fuhren die beiden Eberswalder National-Team-Mitglieder zum World Cup Irish Open nach Dublin. Annastasia Hoffmann kämpfte in den Klassen -47 kg, PF Jugend B, und +47 kg, PF Jugend B. In der Klasse -47 kg kämpfte sie sich überzeugend bis ins Finale. Auch da zeigte sie ihr ganzes Können und holte sich den Titel des World-Cup-Gewinners.

In der Klasse +47 kg verlor Annastasia Hoffmann unglücklich und schied aus. Sie hatte bereits am Tag davor im Team Germany gekämpft. Dieses Team kämpfte sich mit stabilen Leistungen aller Kämpfer bis ins Finale vor. Dieses verloren die Deutschen knapp gegen Irland und somit gab es Silber für Team Germany.

Für die Eberswalderin war dieses World-Cup-Turnier mit 3753 Nennungen aus 40 Ländern, welches das größte Turnier der Welt ist, gleichzeitig ein Nominierungsturnier zur Europameisterschaft.

Bruno Bohn kämpfte sich in der Klasse bis 79 kg, PF, überragend bis ins Halbfinale. Das verlor er knapp mit einem Punkt und holte Bronze. Auch für Bruno Bohn war dieses Turnier zur Nominierung in den A-Kader der WAKO sehr wichtig. Der Eberswalder Präsident Matthias Bohn und Betreuer Nico Hoffmann waren mitgereist und schauen nach den Erfolgen zuversichtlich auf die Saison.