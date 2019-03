Weiße Flagge keineswegs gehisst

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Durchaus unterhaltsamen Handball boten die Bad Freienwalder Brandenburgliga-Handballer im Heimduell mit dem Liga-Primus SV Brandenburger-West. Die ambitionierten Gäste präsentierten sich in vielen Szenen cleverer und setzten sich letztlich mit 33:23 (16:8) durch.

Zunächst schien es, als sollte der haushohe Favorit um Übungsleiter Sven Schößler einem ungefährdeten Erfolg entgegensteuern und ging umgehend mit 2:0 in Führung. Selbst den erstmaligen Anschlusstreffer durch Freienwaldes Misa Skenderi steckten die Gäste weg und zogen weiter auf 5:2 davon. Doch die Kurstädter ließen sich davon noch nicht beeindrucken. Als in der Folgezeit Leon Jagow zur Treffsicherheit fand und Jahn-Schlussmann Niclas Will einige Brandenburger Versuche bravourös entschärfte, hielt es Bad Freienwaldes Trainer Misko Laciz nicht mehr auf seinem angestammten Bankplatz. Vielmehr motivierte er seine Schützlinge immer wieder wortgewaltig. Jede Pause nutzte er zu Vier-Augen-Gespräche mit seinen Spielern.

Richtig aus dem Häuschen waren Trainer und Zuschauer in der bestens besuchten Kurstadthalle, als nicht von ungefähr Leon Jagow nach exakt14 Minuten der 6:6-Ausgleichstreffer gelang. Identisches Szenario nach dem Treffer von Oliver Viert zum 7:7. Einmal mehr ließ der Rückraumakteur mit seiner intensiven und inbrünstigen Freude über seinen erzielten Treffer den Begeisterungsfunken auf die Ränge überspringen. Doch weil die Heimtruppe danach einfach zu viele Lücken am Kreis zuließ, zogen die Havelstädter abermals davon. Wenig später eine der ersten Schlüsselszenen. Beim Stand von 7:9 leisteten sich die Freienwalder einige unnötige Ballverluste, zudem eine Zeitstrafe für Marc Hieronimus. Diese Aussetzer nutzten in erster Linie Brandenburgs Philip Kryszon mit drei Treffern in Serie sowie Magnus Wybranitz mit einem Doppelpack. In der Folge zog Brandenburg auf 13:7 davon. Die Seiten wurden dann beim Halbzeitresultat von 16:8 für den Tabellenführer aus Brandenburg gewechselt.

Nach dem Wiederanpfiff sah es trotz des doch beträchtlichen Rückstandes keines danach aus, dass die Kurstädter die weiße Flagge hissen würden. Vielmehr waren es abermals Leon Jagow und Oliver Viert, die den Rückstand verkürzten (13:19). Großen Anteil an der Mini-Aufholjagd hatten auch Freienwaldes Schlussmänner Marcus Schultz und Niclas Will, die nach der Pause ein ums andere Mal glänzend parierten. Zum Leidwesen der Gastgeber landeten die Abpraller jedoch häufig in den Händen der Brandenburger. Den Untergang hielt das Torsteherduo ebenso wenig auf wie die übrigen Mannschaftsteile. „Wir haben es zwar geschafft, eine zeitlang den Abstand auf fünf oder sechs Tore zu halten, aber näher sind wir dann doch nicht mehr herangekommen“, hatte Jahn-Teamchef Thomas Mattias durchaus richtig erkannt.

Keine Frage: Die vergeblichen Bemühungen den Rückstand zu verkürzen zermürbte die Gastgeber zusehends. Der Mut sank merklich und so hatte der Titelanwärter leichtes Spiel. Auf Freienwaldes Seite blieben indes alle Anstrengungen wie taktischen Wechsel, Auszeit und Umstellungen ohne nennenswerte Ergebnisse. In den finalen Minuten gaben dann beide Teams noch einmal alles und spielten „Torewerfen leicht gemacht“. Am verdienten und ungefährdeten Brandenburger Sieg gab es allerdings nichts mehr zu deuteln – 23:33 lautete das Resultat aus Sicht der Jahn-Akteure.