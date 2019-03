Stern-Combo Meissen spielt erstmals im Quappenhof

Cornelia Link-Adam

Quappendorf (MOZ) Mit sechs Konzerten will der Verein „Kultur auf dem Lande“ in seiner 14. Konzertsaison für Abwechslung sorgen. Los geht es auf dem Quappenhof am 18. Mai mit Gundermanns Band „Die Seilschaft“.

Am Anspruch, ein Gegenpol zu hochpreisigen Veranstaltungen im Schloss Neuhardenberg zu sein, wird auch 2019 weiter festgehalten. So gibt es auf dem Quappenhof musikalische Hochkaräter zum kleinen Preis. 15 Euro kostet der Eintritt zu Konzerten. Tickets gibt’s ausschließlich an der Abendkasse – und sind für die Anwohner sogar frei.

„Und wir hoffen wieder auf viele Besucher“, betont Vize-Chef Sebastian Kloss. Das neue Programm steht. Die Vereinsmitglieder – aus Quappendorf, Neuhardenberg, Frankfurt, sogar Joachimstal. Falkenhagen und Letschin verteilen bald wieder die Plakate. Mitstreiter sind weiterhin gern willkommen. An den Konzertabenden helfen Freunde aus – am Bierwagen, Einlass, Grillstand. Der Vorteil vom Quappenhof sei, man könne openair spielen, bei Regen aber auch in die Scheune ausweichen. „Wir sind unabhängig vom Wetter.“

Viele Gäste lieben die lockere Art bei den Konzerten. Ein harter Kern von 70 Gästen ist immer da. Wegen der Bands reisen Fans sogar aus Dresden, Dessau, Teltow, viele auch aus Berlin an. Der Karussell-Fanclub aus dem Raum Leipzig ist am 9. Juni sicherlich wieder dabei, wenn die Ost-Band hier zum zehnten Mal auftritt. Der Dresdener Sänger Andi Valandi gibt Blues-Rock am 29. Juni und die Band Stern-Combo Meissen spielt ihr Konzert zum 55-jährigen Bestehen am 27. Juli im Quappenhof. „Wir haben vier Jahre versucht, sie herzubekommen, nun hat es endlich geklappt“, freut sich der Vereins-Vorsitzende Reinhard Gesche. Tino Standhaft (Leipzig) gastiert am 24. August zum dritten Mal als Neil-Young-Cover und beendet wird die Konzertsaison am 14. September mit Blueswater, einer Rock’n’Blues-Band.

Damit der Quappenhof bei „Die Seilschaft“ schon strahlt, gibt es am 27. April einen Frühjahrsputz. Dann holen die Vereinsmitglieder auch die Vorstandswahl nach – eine Bestätigung des alten ist sehr wahrscheinlich –, die am Wochenende mangels Kassenprüfung verschoben wurde.