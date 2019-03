„Kreativer Kopf des Vereins“

Thomas Berger

Reichenow Die Vorbereitungen zu dieser unvergesslichen Episode in der Mitte des HSCC-Programms am Sonnabend in Reichenow vor Nicole Galle geheimzuhalten, war bei allem die größte Herausforderung. Schließlich geht es um die Vizepräsidentin und Vorstandsvorsitzende, die da von den Mitgliedern in besonderer Weise geehrt wurde – in einer berührenden Darbietung ließen Vertreter der einzelnen Gruppen ihre 30-jährige karnevalistische Karriere noch einmal Revue passieren.

„Du bist Herz und Seele des Vereins“, hieß es da an einer Stelle über die Frau, die als Siebenjährige im November 1988 bei den Fünkchen angefangen hatte, über die Funken und die Funkengarde ihren weiteren Weg nahm, seit 2008 als Mariechentrainerin fünf Solistinnen betreut hat, Ministerin im Elferrat ist und nunmehr seit 2012 gemeinsam mit Präsident Christian Kalies die bunte Truppe anführt. Dazu tänzerisch mit der Showgarde in Aktion und über die Jahre immer wieder auch in Sketch-Darbietungen für Zwerchfellkitzel sorgend.

„Sie ist der kreative Kopf des Vereins“, wie der Präsident schon bei der Überreichung des goldenen Ordens betont hatte. Von der speziellen, sehr persönlichen Würdigung ihrer Mitstreiter zeigte sich die Geehrte zutiefst bewegt: „Wohl noch nie habe ich vor Freude so viel geweint, ich muss in die Kosmetik!“, so Galle.

Mittlerweile immerhin auch schon 15 Jahre dabei sind Mareen Osterburg und Julia Osterburg von den Funken sowie Franziska Steinbrück, Ministerin und Tänzerin in der Funkengarde. Sie bekamen den Verdienstorden in Silber überreicht. Fünf Jahre dabei sind Christin Becker, Cindy Jahncke und Jacqueline Spiegelberg aus der Showgarde sowie Multitalent Ramona Watzke, die nicht nur bei den Zuckerpuppen tanzt, sondern auch als Erna Schramm in Wort und Gesang aktiv ist.