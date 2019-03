Info-Tafeln für Unesco-Welterbe

Kai-Uwe Krakau

Bernau Anlässlich des diesjährigen Bauhaus-Jubiläums werden an fünf Orten in Brandenburg entsprechende Informationstafeln aufgestellt – darunter auch an der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung fördert das Vorhaben mit 10 350 Euro aus Lottomitteln. Die Brandenburgische Architektenkammer setzt damit das Projekt „Bauen in Brandenburg 1919 bis 1933“ aus dem Jahr 2011 fort.

Ministerin Kathrin Schneider (SPD) betonte, dass es im Land zahlreiche Zeugnisse der Architektur der Moderne gibt. Sie seien gerade im Jahr des Bauhausjubiläums von einem besonderen Interesse. Die „Grand Tour der Moderne“ wolle dabei zu einer Reise durch 100 Jahre Architekturgeschichte anregen. Dazu würden auch bedeutende Brandenburger Gebäude ins rechte Licht gerückt, so die Ministerin.

Die „Grand Tour der Moderne“ verbindet herausragende und öffentlich zugängliche Gebäude in allen Bundesländern, die zwischen 1900 und 2000 erbaut wurden, zu einem Streifzug durch die Architekturgeschichte. Die zuständigen Tourismus- und Marketingorganisationen der Länder haben dazu mit den Einrichtungen vor Ort praktische Reiserouten zusammengestellt. Eine Tour heißt „Bauhaus entdecken“ und führt in fünf Tagen von Weimar über Magdeburg und Lutherstadt Wittenberg schließlich nach Caputh und Bernau. Sie kann per Bus oder Bahn, aber auch zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Pkw absolviert werden. Im thüringischen Weimar erleben die Teilnehmer die Anfänge des Bauhauses, in Lutherstadt Wittenberg steht ein Besuch der Piesteritzer Werkssiedlung auf dem Programm und in Berlin wird die Hufeisensiedlung besichtigt. Die Reise endet in Bernau mit einer Führung durch das Unesco-Welterbe Bauhaus Denkmal Bundesschule.

Weitere Infos im Internet unter www.grandtourdermoderne.de