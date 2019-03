Gartzer Karneval rockt die Straße

Närrischer Gruß aus Mescherin: „5 Jahre Reiterhof am Oderstrom grüßt 50 Jahre GCG“ stand am Wagen dieser Reiterkinder. Mehr als 50 Wagen und Bilder waren im Jubiläumsumzug zu sehen. © Foto: Oliver Voigt

Kamelle im Regenschirm sammeln: Diese Jugendlichen hatten „Make love, not war“ auf den Wagen geschrieben. Zuerst stürmte und regnete es in Gartz. Doch pünktlich zum Rosenmontagsumzug riss der Himmmel auf und zeigte die Farben blau und weiß. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Lachen und Winken beherrschten am Montagnachmittag die Straßen von Gartz. Dort fand der einzige Rosenmontagsumzug der Uckermark statt. Organisiert hatte das Spektakel mit 50 bunten Wagen und Bildern die Gart-zer Carnevals-Gesellschaft. Ihre 50. Session geht zu Ende.

Die Gartzer beschwören gern ihre Zugehörigkeit zu Pommern, obwohl die Stadt zu Brandenburg gehört. Am Montagnachmittag hatte man den Eindruck, Gartz liege nahe am Rheinland, wo Karneval stets frenetisch gefeiert wird. Wo Geschäfte am Rosenmontag schließen und Betriebe Sonderurlaub gewähren. Ganz so krass war es in Gartz an der Oder nicht. Aber wer konnte, war dabei: Entweder hoch auf dem bunten Wagen oder als Zuschauer am Straßenrand. Wer Beine oder Räder hatte, machte mit.

Vorneweg fuhr die eingeschworene Gemeinschaft der Gartzer Carnevals-Gesellschaft (GCG), die seit 1969 für närrisches Treiben an der Oder sorgt. Die Ministerriege rund um Präsident Frank Piwodda schunkelte, grinste und warf Kamelle ins Straßenpublikum. Kinderhände und umgedrehte Regenschirme reckten sich den fliegenden Bonbons und Schokoriegeln entgegen. Mädchen und Jungen waren im Sammelrausch.

Die eingeheimsten Süßigkeiten reichen wohl bis Ostern. In einem Prinzessinkostüm am Straßenrand stand auch Tia aus Schwedt. Ihre Oma Monika Bovermin erzählte: „Als Schwedter weiß man, dass der Rosenmontagsumzug in Gartz stattfindet. Wir sind zum ersten Mal dabei, extra wegen Tia, die Mittagskind in der Kita sein durfte.“

Der Straßenkarneval schlängelte sich über Kastanienallee, Pommernstraße und Marktplatz bis zum Kanonenschuppen. Viele wollten „ihren Senf dazugeben“. Und so reihten sich in den Zug der bunt geschmückten Wagen Landwirtschaftsbetriebe wie Dehnert aus Gartz, Dienstleister wie die Tagespflege Am Oderstrom, die Elterninitiative „Spielplatz für Gartz“ und eine Abordnung von Simson-Liebhabern sowie die Treckerfreunde Kunow.

Zum fünften Mal dabei war ein Wagen der Amtsverwaltung Gartz. Mitarbeiter der Verwaltung boten am Straßenrand Kaffee an. Die Theatergruppe Senfkorn aus Hohenselchow verteilte ein paar hundert selbstgebackene Karnevals-Krapfen. Unternehmen von außerhalb stärkten mit ihren Fahrzeugen den Umzug in Gartz, darunter TSH Schwedt, Malermeister Voss, Dachdecker Silvio Redanz aus Vierraden und das Tabakmuseum.

Seit dem 26. Januar hat die GCG an jedem Wochenende und zur Weiberfastnacht für Narretei im Kanonenschuppen gesorgt. Sogar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat mitgefeiert. Nun schwenkt eine lange Jubiläums-Session auf die Zielgerade ein. Der Elferrat der GCG Blau-Weiß freut sich auf die 51. Saison. In Gartz ist das Rheinland niemals weit.