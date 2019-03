Vereinsball feiert Premiere im Heidekrug

Marco Marschall

Joachimsthal 120 Mitglieder aus verschiedenen Vereinen der Stadt haben am Sonnabend zusammen im Heidekrugsaal gefeiert. Eingeladen hatte die Stadt zum ersten Vereinsball in Joachimsthal. Bürgermeister René Knaak-Reichstein und die Stadtverordnete Bärbel Pfeiffer (beide CDU) sowie die Vereinsvorsitzenden vom Heimatverein, den Fußballern des FSV, den Anglern vom Grimnitzsee, dem Schützenverein und dem Seniorenverein hatten die Veranstaltung organisiert.

„Ehrenamtliches Engagement gehört zum Rückgrat unserer Stadt. Es sorgt für Zusammenhalt und Heimatbewusstsein. Städte leben von den Aktivitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger“, so der Bürgermeister in seiner abendlichen Ansprache. Die zahlreichen Vereine, Verbände, Initiativen und auch die Kirchengemeinde seien Orte des Bürger-engagements, von denen die Demokratie lebe.

Mitglieder von etwa zehn Vereinen waren beim ersten Vereinsball vertreten. Natürlich gebe es in der Stadt noch mehr, wie der Bürgermeister sagt. Um alle zu empfangen, müsste der Saal des Heidekrugs wohl doppelt so groß sein, glaubt er. Eine Einladung zum Ball sei allerdings an alle herausgegangen.

Die Idee zu dieser Dankeschön-Veranstaltung sei im vergangenen Jahr geboren worden, resümierte das Stadtoberhaupt. Anfangs allerdings habe das Ansinnen allein verbale Unterstützung gefunden. Weder Vereine noch Stadtverordnete hätten sich um die Organisation kümmern wollen.

Mit Bärbel Pfeiffer, René Knaak-Reichstein und den Aktiven aus den benannten Vereinen hatte man sich diese Aufgabe nun geteilt. Der Bürgermeister hofft, dass die beim Ball engagierten Vereine nun den Grundstein für mehr Miteinander gelegt haben. Der Ball am Sonnabend stimme zuversichtlich für folgende Veranstaltungen.

Wie in jedem Jahr soll es auch 2019 wieder einen Bürgerbrunch in Joachimsthal geben, zu dem sich traditionell auch die Vereine präsentieren. Außerdem möchte der noch junge Feuerwehrverein noch in diesem Jahr ein Sommerfest am Grimnitzsee organisieren.

Eine Wiederholung des Vereinsballs gibt es dann möglicherweise im nächsten Jahr. Das nötige Budget für die Party gab es zur Premiere zum Großteil aus der Stadtkasse. Jeder Teilnehmer zahlte zehn Euro. Damit, so erklärt der Bürgermeister, habe man lediglich sicherstellen wollen, dass diejenigen, die zusagen, auch zur Feier erscheinen.

Die Gäste konnten sich über Buffet und Livemusik freuen. Es spielte die Angermünder Band „Four Feel Fine“. Für kostenlose Erinnerungsfotos stand eine Selfie-Box parat, die Organisatoren und Vereinsmitglieder auch rege nutzten.