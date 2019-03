MOZ

Frankfurt (MOZ) Nachdem Polizisten am 28. Februar an der Autobahnanschlussstelle Frankfurt (Oder) ein gestohlener Mitsubishi ins Netz gegangen war, hat ein Richter am Amtsgericht Frankfurt nun Haftbefehl gegen den 33-jährigen Fahrer erlassen.

Bei der Kontrolle des Wagens war den Beamten aufgefallen, dass die am Wagen angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Zudem steckte im Zündschloss kein Original-Schlüssel. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass der Wagen im Zeitraum vom 19. bis 22. Februar in Hamburg gestohlen worden war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.