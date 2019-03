Artecom ist zurück

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine gute alte Bekannte kehrt zurück nach Eisenhüttenstadt. Nach mehreren Jahren Pause wird die Berliner Veranstaltungsagentur artecom sich wieder um das Eisenhüttenstädter Stadtfest kümmern. Dies bestätigten Bürgermeister Frank Balzer und Roberto Rivera Carlson, Geschäftsführer der artecom Veranstaltungs GmbH & Co. KG, am Montag gegenüber dieser Tageszeitung.

„Der Vertrag zwischen artecom und der Stadt ist im Februar unterzeichnet worden. Deren Konzept für das Stadtfest 2019 hat uns in der Stadtverwaltung und auch die Stadtverordneten überzeugt“, erklärte Frank Balzer. „Wir freuen uns sehr, dass man sich für uns entschieden hat“, sagte Rivera. Von dem Jahr 2000 an bis 2010 war artecom Vertragspartner der Stadt. „Natürlich hängt man an so einer Veranstaltung, die man vor etwa 20 Jahren mit ins Leben gerufen hat.“ Deshalb habe er auch darauf reagiert, als die Stadt Eisenhüttenstadt auf Markterkundung für das Stadtfest ging.

Das Berliner Compactteam, das von 2011 bis 2018 die Geschicke des dreitägigen Festes leitete, signalisierte ebenfalls erneut Interesse. Nach einer Präsentation der Bewerber entschieden sich die Verantwortlichen dann jedoch für artecom. Nach der Auswertung des Stadtfestes im vergangenen Jahr hatten unter anderem einige Stadtverordnete Kritik an dessen Umsetzung geäußert. Der Wunsch nach einem veränderten Konzept wurde laut. Was folgte, war eine Marktabfrage.

All das erinnert ein wenig an das Jahr 2011. Da war Dagmar Püschel (Linke) ein Jahr im Amt als Bürgermeisterin. 2010 erlebte sie artecom noch als Veranstaltungsagentur mit, dann folgte nach einer Marktabfrage das Compactteam. Beim jetzigen Bürgermeister (SPD) gestaltet es sich nun genau andersherum.

In den kommenden Wochen werden nun Gespräche mit Sponsoren stattfinden. Auf der Internetseite von artecom ist übrigens noch immer ein Referenzverweis auf das Stadtfest zu sehen. Dort heißt es: „Als Heimat des größten integrierten Stahlwerkes hatte Eisenhüttenstadt immer schon viele Eisen im Feuer – nicht nur industriell betrachtet, sondern auch aus kultureller Sicht.“ Ein ganz heißes sei zur Jahrtausendwende mit dem Stadtfest hinzu gekommen.(ja)