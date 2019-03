15 200 Besucher bei Konzertreihe

Jörg Kühl

Beeskow 250 Konzerte hat der Förderverein Marienorgel Beeskow im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Musik für St. Marien“ gegeben. Das erste Konzert fand 1993 statt. Die Reihe wird vom Musikwissenschaftler Ekkehard Krüger geleitet.

Als am Samstagabend die letzten Töne des Stücks „El fandango del Candil“ von Enrique Granados Campina ausklangen, war ein Jubiläum perfekt: Die Konzertreihe „Musik für St. Marien“ (nicht zu verwechseln mit der Konzertreihe „Musik in St. Marien“ der Evangelischen Kirchengemeinde Beeskow) blickt auf 250 Veranstaltungen zurück. Das erste Konzert fand 1993 statt. Ekkehard Krüger, in Beeskow aufgewachsener Musikwissenschaftler, der als selbstständiger Musikverleger in Berlin und Beeskow arbeitet, hat die Konzertreihe gegründet.

Musik für St. Marien ist eine Veranstaltungsreihe des Fördervereins Marienorgel Beeskow. „Die Idee ist, mit den Konzertveranstaltungen Geld zu erlösen, das in den Wiederaufbau der Marienkirche und dann auch in die Wiederbeschaffung einer Orgel für das Mittelschiff fließen soll“, sagt Ekkehard Krüger. Um dieses Ziel zu erreichen, versucht Krüger, befreundete oder ihm bekannte Musiker, beziehungsweise solche, die das Wiederaufbauprojekt unterstützen, für honorarfreie Auftritte zu gewinnen.

Die Organisation und Durchführung der Konzerte erfolgt ausschließlich ehrenamtlich. Konkret ist beinahe die gesamte in Beeskow lebende Familie Krüger in das Projekt eingespannt: Neben Ekkehard Krüger sind dies Renate und Knut Krüger, sowie deren Enkelkinder Christian, Ulrike, Moritz und Luise.

Das Musikalische Profil der Konzertreihe ist überwiegend klassisch einzuordnen. Für Ekkehard Krüger ist das aber kein Tabu-Kriterium. So gastierte im vorigen Jahr der Cembalist Armin Thalheim mit eigenen zeitgenössischen Werken. Für den 7. September steht ein Konzert der Jazz-Virtuosen Hannes Zerbe und Jürgen Kupke im Veranstaltungsflyer von Musik für St. Marien.

Seit der Gründung der Konzertreihe haben 15 200 Besucher die Veranstaltungen besucht, rund 53 000 Euro konnten dabei für den Vereinszweck erlöst werden. „Wir starteten mit manchmal weniger als zehn Gästen, heute liegt der Schnitt in der Spanne zwischen 30 und 70 Besuchern“, erzählt Ekkehard Krüger. Die anspruchsvollen Konzerte, zu denen Ekkehard Krüger musikwissenschaftliche Erläuterungen gibt, haben sich längst herumgesprochen: Die Gäste kommen vom Berliner Rand bis aus der Oderregion nach Beeskow. Die Konzerte finden an verschiedenen Plätzen statt: Burg, Schützenhaus, Alte Schule, Katholische Kirche und natürlich die Marienkirche selbst sind Veranstaltungsorte. Einmal im Jahr, aktuell am 13. Juli, findet im Rahmen von Musik für St. Marien die Orgelwanderung statt, die von Dietmar Hiller geleitet wird.

Musik für St. Marien Nr. 251: „Ich – Judas Ischarioth“: Monolog von Walter Jens und Barockmusik für Blockflötenensemble. Mit Tilman Schladebach (Sprecher) und dem Beeskower Blockflötenkonsort. 17. März um 16.30 Uhr in der Sakristei von St. Marien.