Spannende Diskussion über Frauen, Macht und Politik

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Geht es um Macht oder um das Machen? Zur Eröffnung der Brandenburgischen Frauenwoche Oberhavel demonstrierten die Anwesenden am Montagabend im Oranienwerk Geschlossenheit – und zwar Frauen und Männer gleichermaßen.

Fast hätte es den Anschein haben können, als würde die Frauenwoche von drei Männern eröffnet, denn tatsächlich ließen es sich Landrat Ludger Weskamp (SPD), Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) und Oranienburgs Stadtoberhaupt Alexander Laesicke (parteilos) nicht nehmen, Grußworte an die Gäste zu richten. Dabei beschrieb Weskamp die Situation in einem Vorstellungsgespräch: Eine fachlich sehr kompetente Frau habe sich auf einen Posten zur Geschäftsführerin beworben. Doch bei der Frage, welches Gehalt sie sich vorstelle, habe sie gut 15 Minuten drumherum geredet. Das habe er bei Frauen schon öfter beobachtet. Und Alexander Laesicke erklärte auf die Frage von Moderatorin Antje Jusepeitis, warum es so wenig Frauen in der Kommunalpolitik gebe, dass es vielleicht damit zusammenhänge, dass Frauen sich sozialer verhalten, während Männer ihre Ellenbogen benutzen.

„Hälfte/Hälfte – ganz einfach“ – ist das Motto der diesjährigen 29. Brandenburgischen Frauenwoche. Und im Verlauf des Abends machten die Frauen aus Oberhavel deutlich, dass sie sich zumindest in dieser Diskussion das Zepter nicht aus der Hand nehmen lassen wollten. Denn auch wenn es dabei um die Frauenquote und das Parité-Gesetz ging, das dafür sorgen soll, dass in den Parlamenten Männer und Frauen zahlenmäßig gleich vertreten sind, wurde deutlich, dass es im Alltag manchmal an kleinen Dingen scheitert, dass so wenige Frauen in der Politik im Allgemeinen und in der Kommunalpolitik im Besonderen aktiv sind. So beschrieb Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), dass Politik meist in den Abendstunden gemacht werde – also dann, wenn sich viele Frauen um ihre Kinder kümmern. Sie forderte bei der Organisation ein Umdenken. Das fange bei der Kinderbetreuung an. Ursel Deg-ner (Linke) aus Hennigsdorf erklärte, dass auch die Partnerwahl oft eine große Rolle spiele. Ihr Mann habe sie in ihren politischen Aktivitäten immer unterstützt. „Die Quotenregelung hilft, den Druck zu erhöhen“, erklärte Nicole Walter-Mundt (CDU). Doch oft sei es gar nicht so einfach, Frauen zu finden, die sich auch engagieren wollen. Es könne schließlich niemand gezwungen werden.

Die Sprecherin der Grünen Oberhavels, Julia Schmidt, nahm den Gedanken von Alexander Laesicke wieder auf und forderte, dass es in der Gesellschaft viel weniger um Ellenbogen als um Inhalte gehen sollte.

Wie schwierig es war, dass Frauen überhaupt einen Platz in der politischen Welt gefunden haben, erklärte Rebecca Beerheide in ihrem historischen Exkurs. Gemeinsam mit Isabel Rohner hat sie das Buch „100 Jahre Frauenwahlrecht – Ziel erreicht! ... und weiter?“ verfasst. Die Autorin erinnerte an den Kampf der Frauen vor mehr als 100 Jahren und nahm Bezug auf die erste Rede einer Frau in der Weimarer Nationalversammlung. Die Sozialdemokratin Marie Juchacz hatte damals gute Schulen, Kinderbetreuung und gleiches Geld für gleiche Arbeit gefordert. „Daran hat sich nicht viel geändert“, erklärte Rebecca Beerheide. Das zu ändern, darin waren sich am Abend alle einig.