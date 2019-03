Jedes Jahr zwei neue Feuerwehrautos

Manja Wilde

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Den Kauf zweier Tanklöschfahrzeuge, einer Drehleiter mit Korb und eines Rüstwagens hat die Stadt Fürstenwalde in den zurückliegenden zehn Jahren vom Land Brandenburg gefördert bekommen. Macht zusammen gut 720 000 Euro Fördergeld für die Wehr. In den gesamten Landkreis flossen während dieser Zeit gut 3,5 Millionen Euro für die Stützpunktfeuerwehren. Diese Zahlen legte die Landesregierung als Teil einer Antwort auf eine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Iris Schülzke vor.

Insgesamt 26 Fahrzeuge konnten die Stützpunktwehren in Oder-Spree (siehe Tagesfrage) seit dem Jahr 2007 mit Fördergeld kaufen. „Das sind drei bis vier Fahrzeuge in zwei Jahren“, sagt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Damit könnten die Kommunen gut planen. Die Förderquote habe zuletzt laut Runderlass bei 50 bis 70 Prozent gelegen. Den Rest müssen die Kommunen beisteuern. Für die Drehleiter, die die Stadt Storkow voraussichtlich im September, Oktober dieses Jahres geliefert bekomme, liege die Förderung sogar bei 80 Prozent, sagt Schulz. Die Beeskower Feuerwehr konnte Anfang Februar ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug in Empfang nehmen. „Wir stehen jetzt ganz gut da“, freut sich Stadtwehrführer Alexander Voigt. 2008 hatte seine Wehr schon einmal ein Tanklöschfahrzeug gefördert bekommen. Grünheide konnte sich 2009/10 über ein Tragkraftspritzenfahrzeug und einen Rüstwagen freuen.

Fürstenwaldes Feuerwehrchef Jörn Müller ist zufrieden mit seinen Neuzugängen – „zumindest, was die geförderten Fahrzeuge angeht“, fügt er an. „In einem Pilotprojekt wurde sogar noch unser Einsatzleitwagen für rund 50 000 Euro mit Digitalfunk ausgestattet“, sagt er. Auch die Stadt investierte kräftig. Seit 2008 wurden ein Kommandowagen, drei Mannschaftstransport,- drei Löschfahrzeuge, ein Einsatzleitwagen, ein Gerätewagen Tierrettung sowie einer für Nachschub aus dem Stadtsäckel bezahlt. Dennoch entspricht der Fuhrpark noch nicht dem, was mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossen ist. „2017 sollte ein Wechselladerfahrzeug gekauft werde“, erinnert Müller. (mw)