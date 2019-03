Ganz bitterer Nachmittag

Mandy Merker

Grünow Einen denkbar schlechten Rückrundenstart erwischten die Männer des FC Einheit Grünow. Nachdem in der Vorwoche das Heimspiel gegen Victoria Templin platzbedingt abgesagt worden war, verloren sie nun vor etwa90 Zuschauern das Derby gegen Blau-Weiß Gartz mit 0:3. Eine schwere Verletzung des Spielmachers kam hinzu.

Die Gartzer lieferten sich mit den Gastgebern bis zur 35. Minute ein ausgeglichenes Duell, richtig gute Chancen waren Mangelware. Dann war es Eric Duckert, der den ersten Treffer einleitete: Seinen Freistoß klärte Grünows Abwehr nicht erfolgreich – bei Christopher Jordans versuchter Kopfballabwehr landete das Leder zum 0:1 im eigenen Tor (35.).

Vier Minuten später folgte ein Zweikampf, dessen Folgen sich schlimmer als die Niederlage erwiesen: Einheit-Spielmacher Matthias Manteufel wurde von Michael Stein so unglücklich getroffen, dass für ihn die Partie zu Ende war. Er musste per Krankenauto wegen des Verdachts eines Schienbeinbruches ins Krankenhaus gebracht werden. Auf diesem Weg gute Besserung! Die Platzherren konnten den Ausfall kaum kompensieren und kamen dennoch durch Eigentor-Pechvogel Jordan zu einer guten Gelegenheit. Blau-Weiß-Keeper Marco Mecklenburg ließ in den 90 Minuten aber nichts anbrennen (45.). In der langen Nachspielzeit ergab sich sogar eine weitere Riesenmöglichkeit für die Grünower durch Lukas Mantik – erneut parierte Mecklenburg glänzend.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste klar das bessere Team. Bei einer der nun seltenen Einheit-Gelegenheiten, die eine Ecke von Christopher Löhrs einleitete, wehrte Eric Lindow per Kopf fast in den eigenen Kasten ab. Auf der Gegenseite verpasste Lukasz Jasiak einen Freistoß des eingewechselten Szymon Kochanski – damit hatte Einheit-Keeper Felix Schröder nicht gerechnet. Er konnte nur noch zuschauen, wie der Ball ohne weiteren Kontakt im Tor landete (0:2/64.). Nun wurde es schwer für die Gastgeber, die kaum noch in den gegnerischen Strafraum vordrangen. Acht Minuten vor Schluss versäumte der FCE den Anschlusstreffer bzw. Torhüter Mecklenburg blieb mit seiner größten Parade bei einem tollen Löhrs-Schuss wiederum Sieger.

Dann mussten die Gastgeber noch den dritten Gegentreffer hinnehmen, der etwas unglücklich fiel. Eine regelrechte „Gurke“ von Jasiak bekam so viel Drall, dass sie sich hinter Schlussmann Schröder zum 0:3-Endstand ins Tor drehte. Die Oderstädter gewannen verdient, die Grünower müssen in der nächsten Partie versuchen, an ihre guten Leistungen aus der Hinrunde anzuknüpfen – eine schwere Aufgabe, denn nun geht es zu Tabellenführer VfB Gramzow.