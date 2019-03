Ein Punkt – zu wenig, um unten Boden gutzumachen

Kevin Wilke

Pinnow Der SV Pinnow hat sich 1:1 vom Oranienburger FC Eintracht II getrennt – das dritte nicht verlorene Match in dieser Saison. Dabei war sogar ein Heimsieg möglich, was auch Gästecoach Dietmar Müller so sah: „Das Unentschieden war etwas glücklich für uns.“ Besonderheiten in Pinnows Aufstellung waren wohl Marcus Hoffmeister als Linksverteidiger und Dawid Glubs, der als Stürmer sein SVP-Debüt gab.

Der OFC hatte etliche Akteure mit Landesliga-Erfahrung im Kader. Die erste Halbzeit verlief chancenarm, da beide Defensivreihen gut standen und Kräfte bereits bei mitunter hitzig geführten Mittelfeldduellen geraubt wurden. Patrick Höfert (11.) und Glubs (14.) besaßen für den Gastgeber erste Halbchancen aus der Ferne, noch keine Gefahr stellte auch Kristof Konitzers Volley-Weitschuss dar (21.).

Kevin Wilke kam nach einer Ecke von Konitzer zum Kopfball, aber auch dieser Ball flog über das Tor (16.). Die beste Chance besaß jedoch der Gast durch Aria Amiri: Der schoss den Ball aus sieben Metern am Tor vorbei (26.), während Konitzer auf der Gegenseite aus Nahdistanz das Außennetz anvisierte (38.). Seine Ecken trat er mehrfach gut – eine davon köpfte Siaka Gikineh zum 1:0 ein (40.).

Kurz vor der Pause wurde es unschön: Helmut Akwadah Tetteh, dem Hoffmeisters einsatzfreudige Manndeckung sicher nicht schmeckte, befreite sich mit einem Ellbogenschlag vom Pinnower. Während dieser nun den Zahnarzt konsultieren muss, holte sich Tetteh (nur) Gelb von Referee Toni Stabrey ab (43.). Und ausgerechnet Tetteh gelang noch vor der Pause das 1:1 – Kevin Wilke, der mehrere Kopfballduelle stark für sich entschied, verlängerte in dieser Szene einen langen Ball unglücklich nach hinten, wo Tetteh Torwart Kevin Wiesner umkurvte und zum Ausgleich einschob (45+2.).

Pinnow kam gut aus der Kabine und besaß gleich einen Hochkaräter: Erneut nach einer Ecke kam der Ball glücklich zu Höfert, der schnell per Kopf rea-­gierte, aber nur die Latte traf (47.). Das Spiel verlagerte sich zugunsten der Gäste, die durch ihre erfahrenen Akteure einen geordneten Spielaufbau präsentierten und oftmals Bogdan Weigel oder Tetteh bedienten. Tetteh traf im Getümmel nach einer Ecke wuchtig Höferts Schienbein, obwohl der Ball längst geklärt war – das Schiedsrichtergespann hatte dies nicht gesehen und konnte es somit auch nicht ahnden. Die Oranienburger konnten fortan mehr Strafraum-­aktionen verzeichnen, trafen kurz vor Schluss sogar den Pfosten. Auf der Gegenseite hätte der eingewechselte Marcel Meißner sein Jubiläum vergolden können. In seinem 400. Pinnower Männer-Pflichtspieleinsatz konnte er eine gute Flanke nicht druckvoll genug köpfen und vergab den möglichen Siegtreffer.

Die Marschroute „Sieg“ wurde nicht ganz umgesetzt. Für den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt scheint ein Punkt zu wenig zu sein, doch dank couragierter Leistung stärkt er auch die Moral und das Selbstbewusstsein für kommende Aufgaben.

Abschließend sei Marcel Meißners Bilanz gesondert gewürdigt: Neben zahlreichen Jugend- und Testpartien steht er mit 400 Pflichtspielen nun allein fürs erste Männerteam an Nummer zwei in der ewigen Historie. Mit 153 Treffern ist er zudem der Top-Torjäger des SVP und gehört seit über einem Jahrzehnt zu den höchst verlässlichen Trainingsteilnehmern.