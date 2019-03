Preussen II verschenkt zwei Punkte

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Unentschieden 2:2 trennten sich Preussen Eberswalde II und Eintracht Bötzow. Was auf den ersten Blick wie ein Erfolg des Tabellenzwölften, Preussen, gegen den Vierten aussieht, war aber tatsächlich genau andersherum. „Hätte mich jemand vor dem Spiel gefragt, ich wäre wohl mit einem Punkt zufrieden gewesen. Nach dem Spielverlauf muss man aber sagen, dass wir zwei Punkte verschenkt haben“, resümierte der Eberswalder Trainer Ronny Heinrich nach dem Abpfiff.

Zerfahren begann die Begegnung. In den ersten zehn Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, viel spielte sich in Höhe Mittellinie ab und Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten nicht. Besser fanden danach die eigentlich favorisierten Gäste ins Spiel. Der Bötzower zog einfach mal von der Strafraumgrenze ab. Mit einer tollen Parade bewahrte Torhüter Swen Lichtenberg seine Eberswalder vor einem frühen Rückstand (12. Minute). Schon kurz darauf hatte Bötzow die nächste Riesenchance, nach einer Ecke entschärfte Lichtenberg den Kopfball von Philipp Männel (14.). Die erste Preussen-Chance hatte Routinier Marcel Urbanowicz auf dem Fuß. Der 40-Jährige zog aus 20 Metern ab, doch Maurice Huter im Eintracht-Tor war wachsam (20.). Danach hatten beide Mannschaften noch ihre Chancen, doch in einem ausgeglichenen Spiel fielen bis zum Pausenpfiff keine Tore.

Das sollte sich jedoch bald nach dem Wechsel ändern. Nach einer Ecke der Gäste ein lauter Schrei, ein Bötzower ging zu Boden, nur kein Eberswalder wusste warum. Die Aktion nahm aber der Schiri zum Anlass, einen Elfmeter zu pfeifen. Alexander Sturm verwandelte zum 1:0 für Bötzow. Das Spiel wurde nun insgesamt ruppiger. Preussen drückte auf den Ausgleich. Nach einem Freistoß war es dann soweit, Kevin Domroes flog in den Ball und beförderte ihn zum Ausgleich über die Linie (71.). Nur fünf Minuten später konnten Aktive und Zuschauer ein Ebenbild des Ausgleichs bewundern. Ein Standard der Preussen vors Gästetor und erneut fliegt Domroes mit dem Kopf in den Ball – 2:1 (76.). Wieder dauerte es nicht lange, bis Bötzow über rechts einen Angriff startete. Die Flanke erreichte Niklas Schulz, der aus Nahdistanz den Ball zum 2:2 versenkte (81.).