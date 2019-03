Nicht schön, aber drei Punkte

Ingo Muhme

Ahrensfelde Grün-Weiss Ahrensfelde gewinnt verdient 2:0 gegen die abstiegsbedrohten Hanseaten aus Wittstock und zieht damit in der Fußball-Landesliga Nord weiterhin souverän seine Kreise im großen Schatten des Tabellenführers aus Teltow.

Auch wenn das Ergebnis für die favorisierten Hausherren spricht, war von der großen Dominanz über die gesamte Spielzeit nur selten etwas zu sehen. Die Anfangsminuten ließen noch einiges erhoffen.

Dass es am Ende eine langweilige Partie werden sollte, konnte man auch nach den frühen 1:0 durch Marc-Nelson Grzyb kaum erahnen. Grzyb hatte in den Strafraum einlaufend ein Anspiel von Vladimir Pestov aufgenommen und ließ im Anschluss dem Wittstocker Keeper per Flachschuss keine Chance (8.).

Schon zu diesem Zeitpunkt war klar erkennbar, dass Hansa sich zwar mühte, aber offensiv absolut blass bleiben sollte. Ahrensfelde hatte klar die Partie übernommen, lief den Gegner früh an, kam aber nur sporadisch zu Möglichkeiten.

Die nächste Chance war dann 100-prozentig. Dominic Gesierich hatte sich hervorragend über die rechte Seite in den Strafraum getankt und mustergültig auf Foday Darboe gepasst. Darboe hatte alle Freiheiten, die er dann schlecht nutzte und schlussendlich die Kugel weit über den Kasten jagte (19.).

Die Partie verflachte zusehends. Die schnellen Tempovorstöße des Favoriten wurden seltener. Auch die lautstarken Forderungen nach schnellerem Umschaltspiel von Grün-Weiss-Trainer Sven Orbanke fanden bei seinen Jungs kaum noch Gehör.

Zum Wiederanpfiff änderte sich nur wenig. Die Begegnung blieb unansehnlich und es gab kaum Höhepunkte. Hansa bekam nun mehr Freiheiten und Ballbesitz, weil Ahrensfelde scheinbar keine Lust mehr auf Körpernähe hatte. Doch den personell gebeutelten Gästen, die sich immer mühten und vielleicht auch quälten, fehlte letztendlich die Qualität, um überhaupt nur in Ansätzen gefährlich zu werden.

Die Grün-Weiss Verantwortlichen Orbanke und Beyer reagierten auf das müde Gekicke ihrer Truppe und brachten für die Offensive den agilen Patrick Hamel (68.). Ganze drei Minuten nach seiner Einwechslung bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Einen fast verlorengeglaubten Ball erkämpfte sich Hamel über die linke Strafraumseite kommend zurück und sah danach keine Anspielmöglichkeit. Instinktiv, mit der richtigen Entscheidung, hämmerte er die Kugel unhaltbar ins lange obere Dreieck.

Die Partie war entschieden, eine Schlussoffensive der Gäste blieb aus. Auch die zweite Ahrensfelder Einwechslung brachte sich mit einem guten Einstand auf den Notizzettel. Til Leifheit bekam von Hamel die Kugel im Strafraum aufgelegt, doch der linke Pfosten verwehrte ihm den Jubel zum 3:0. (87.).

„Wir hatten uns klar vorgenommen, nach vorne zu spielen und Druck zu machen. Warum das nicht gelang, weiß ich auch nicht. Uns fehlte heute der Willen der letzten Woche. Das war ein Gegner, der uns eher eingeschläfert hat. Schlussendlich war das von uns zu wenig und vielleicht auch enttäuschend“, analysierte Ahrenfeldes Übungsleiter Jürgen Beyer den Auftritt seiner Truppe und wagte dann auch augenzwinkernd einen Blick in die Zukunft. „Den zweiten Platz wollen wir auf jeden Fall verteidigen. Keiner weiß, was noch passieren kann. Ich habe auch schon mal gehört, dass ein Zweiter aufgestiegen ist.“