Comeback mit Happy-End

Matthias Braun

Frankfurt Die Handball-Frauen des Frankfurter HC haben am Sonntag das Brandenburg-Derby der 3. Liga Nord gegen den MTV Altlandsberg mit 27:21 (14:10) für sich entschieden. Ein gelungenes Comeback feierte Anja Ziemer, die vier Tore zum Sieg besteuerte.

In einem unterhaltsamen Spiel waren Emilia Heinrich, Saskia Nühse und Theresa Loll mit je fünf Treffern die erfolgreichsten Schützen beim FHC. 602 (!) zahlende Zuschauer in der Brandenburg-Halle feierten zudem das gelungene Comeback von Anja Ziemer, die nach ihrer Babypause auf das Parkett zurückkehrte und sich mit vier Treffern zurückmeldete. Nach nervösem Beginn beider Mannschaften konnten zunächst die Gäste durch zwei verwandelte Strafwürfe in Führung gehen. Der FHC fand nun ins Spiel und dank einer guten Abwehr mit einer starken Ronja Nühse im Tor wendeten die Oderstädterinnen mit einem 7:1-Lauf das Blatt binnen elf Minuten. Neben vielen ansehnlichen Positionsangriffen gefielen Emilia Heinrich wie auch Kathleen Müller trickreich, mit Schnelligkeit und Zug zum Tor. Erst beim 7:4 nach sechzehn Minuten gelang Altlandsberg der erste Feldtreffer.

Trotz nicht immer konsequenter Chancenverwertung bauten die Frankfurterinnen die Führung bis zur Pause auf 14:10 aus. Nach dem Wechsel erzielte dann auch Anja Ziemer nach knapp neun Minuten ihre ersten beiden Treffer. „Es war schön, wieder in die Halle zurückzukehren beziehungsweise als Spielerin auf der Bank zu sitzen“, freute sich die 31-jährige Linkshänderin. „Ich hatte hohe Erwartungen an mich und konnte die zum Glück recht gut erfüllen. Es hat sich sehr gut angefühlt, obwohl ich doch etwas aufgeregter war als sonst“, gestand die vierfache Torschützin. Einsatzstark erhöhten Theresa Loll und Svjetlana Kresovic auf 19:13 (41.) und der FHC sah bereits wie der sichere Sieger aus. Einige nicht genutzte Möglichkeiten, eine Strafzeit nach einem Wechselfehler und Unkonzentriertheiten brachten die sich nicht aufgebenden Gäste beim 22:20 (54.) noch einmal in Schlagdistanz. Und hätte der MTV die zwei folgenden Konterchancen nutzen können, wäre es möglichweise noch einmal spannend geworden. So aber trafen Anja Ziemer und Kathleen Müller zum 24:20 für den FHC und sorgten für die Vorentscheidung.

„Als es eng wurde, haben wir uns noch einmal gesammelt, motiviert und uns klar gemacht, dass es ein Derby ist, das wir nicht nur knapp gewinnen wollen“, freute sich Linksaußen Emilia Heinrich nach der Partie. „Wir wollten zeigen, wer die Nummer 1 in Brandenburg ist.“ Kapitänin Kathleen Müller sagte: „Es war das erwartet schwere Spiel. Ich denke aber, wir haben das über weite Strecken gut gelöst und der Sieg geht auch in dieser Höhe voll in Ordnung. Vieles hat so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten.“

FHC-Trainer Wolfgang Pötzsch erklärte nach dem elften Saisonsieg: „Ich bin über weite Strecken zufrieden mit der Abwehrleistung, wo wir den Grundstein zum Erfolg gelegt haben. Zwar haben beide Mannschaften zu viele Chancen liegen gelassen, aber es war ein gutes Derby und unterhaltsam für die Zuschauer.“ Gäste-Coach Sebastian Grenz bemängelte hingegen: „Wir haben unseren Matchplan nicht ganz durchbekommen, aber wir haben momentan nicht die breit besetzte Bank, um Alternativen einzusetzen. Am Ende war der FHC zu abgeklärt“, sagte der MTV-Trainer.