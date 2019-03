Erster Heimsieg nach 22 Wochen

Volker Rudolph

Markendorf Mit einem 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den FSV Preußen Bad Saarow haben die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Weiss Markendorf nach 22 Wochen endlich wieder einen Heimsieg einfahren können. Durch den dritten Sieg im siebten Heimspiel konnte auch die 0:4-Niederlage gegen den MTV Wünsdorf aus der Vorwoche gutgemacht werden. Blau-Weiss belegt damit mit 25 Punkten den 8. Tabellenplatz.

Das Spiel war eine der intensivsten Landesklasse-Partien bisher am Apfelweg. Viel Tempo, Kampf und Torraumszenen in Fülle bestimmten die Partie. Bad Saarow war zu Beginn mit der besseren Spielanlage präsent und die Gastgeber hielten mit etwas Glück und Torwart Piotr Dmuchowski die Null. Dann ging der Gastgeber etwas überraschend nach einem präzisen Eckball von Sascha Kloß und Kopfball von Michael Lange in Führung (19.). Nun war Markendorf mit mehr Selbstvertrauen besser im Spiel, konnte jedoch zwei hochkarätige Chancen vor der Pause durch Michael Lange und Patryk Nowaczewski nicht zum vorentscheidenden 2:0 nutzen. So blieb es bei der knappen Halbzeitführung.

Nach dem Wechsel hatte Bad Saarow erneut den besseren Start. Erst traf Koray Buley den Pfosten, doch kurze Zeit später hatte er mehr Glück. Als die Markendorfer einen Ball an der eigenen Eckfahne leichtfertig verloren, verwertete er einen Grundlinienpass zum Ausgleich (52.). Die Blau-Weissen kämpften am Sonnabend sprichwörtlich um jeden Ball und wollten unbedingt den „Dreier“. Erst war es Patryk Nowaczewski, der wieder eine hundertprozentige Torchance frei vor Torwart Marek Noack aus Nahdistanz vergab. Dann machte es Michael Lange besser und es folgte nahezu eine Kopie des ersten Tores: Einen Eckball vom unermüdlich kämpfenden Lenker Kloß verwertete Lange per Kopf zur 2:1-Führung (57.).

Danach machte Bad Saarow auf und Markendorf hatte etliche Konterchancen, die Führung auszubauen und die endgültige Entscheidung zu erzwingen. Allerdings vergaben die Gastgeber ihre Chancen meist hektisch. So hatte Bad Saarow noch die Gelegenheit auszugleichen, aber Dmuchowski im Tor rettete trotz gesundheitlicher Probleme in letzter Not und hielt somit die drei wichtigen Punkte fest.

Am Ende gab es noch eine Gelb/Rote Karte für Patryk Nowczewski wegen unsportliches Verhaltens und Rot für Gäste-Torwart Marek Noack wegen Notbremse an Michael Lange. Aus einer insgesamt guten Mannschaftsperformance sind die tolle Tagesform von Sascha Kloss und die wie schon in den letzten Spielen sehr gute Leistung von Mateusz Nowaczewski zu erwähnen, der in der Defensive bis zum Umfallen kämpfte.

Markendorfs Trainer Denny Danowski war happy: „Wir haben als Mannschaft eine klare Antwort nach dem letzten Auftritt gegeben und uns am Ende verdient belohnt.“ Die nächste Aufgabe steht mit dem schweren Spiel am Sonnabend bei Union Bestensee an.