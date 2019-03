Ortsvorsteherin Veronika Kleßny tritt ab

Thomas Pilz

Barsdorf (MOZ) Der Lenz ist da – ab Mai aber ohne Veronika! Die Barsdorfer Ortsvorsteherin Veronika Kleßny will ihr Amt aufgeben – 25 Jahre mischt sie schon in der Kommunalpolitik mit. Einmal muss Schluss sein, erklärt die tatkräftige Frau, und sie lässt spüren: Widerspruch zwecklos!

In den wilden Wendezeiten machte sich die 1952 geborene Veronika Kleßny nicht nur beruflich selbstständig – sie eröffnete im Dorf einen Tante-Emma-Laden. Die Umstände der Wiedervereinigung sogen die sozial orientierte Frau außerdem mit Macht in die Kommunalpolitik.

Erst einmal arbeitete sie als rechte Hand von Bürgermeister Eckhard Zabel. Dessen Lebensmittelpunkt befindet sich aber bekanntlich vier Kilometer durch den Wald entfernt in Qualzow. Veronika verwandelte sich also rasch zur wichtigen Ansprechpartnerin im Dorf, besser umschrieben als „Kummerkasten für jedermann“.

Was ihr dabei half: Alle Pappenheimer des Dorfes kennt sie gleichsam aus dem Eff-Eff. Zwar ist der Vater ein Flüchtling aus Schlesien gewesen, Veronika Kleßny ist aber waschechte Barsdorferin – geboren also in einem Ort, der seit jeher als Ankerpunkt der Ökumene gilt. Für die bekennende und aktive Katholikin ist es ein Bedürfnis, wenn Protestanten und Katholiken auf fruchtbare Weise kooperieren. Außerdem bemüht sich die Ruheständlerin praktisch um jedermann, der ihr seine Hilfebedürftigkeit signalisiert oder praktische Probleme im Umgang etwa mit der Stadtverwaltung bewältigen muss.

2008 war es, als Kleßny Ortsvorsteherin wurde. „Na, und nun will ich zwar aufhören, aber der Entschluss ist nicht von heut’ auf morgen gefasst worden, der reifte über einen längeren Zeitraum“, betont sie. Was ihr den Abschied einfacher macht: In Barsdorf gibt es keinen Personalmangel, sondern schon einen möglichen Nachfolger. „Ich weiß, dass es da einen Barsdorfer gibt, der Ortsvorsteher werden möchte, Namen will ich aber an dieser Stelle nicht nennen“, erklärt sie und schmunzelt verschwörerisch.

Die Veröffentlichung in der Gransee-Zeitung möchte sie als Bekanntmachung, „besser gesagt als Aufruf“, verstanden wissen. Bestimmt gebe es weitere Einheimische mit Ambitionen auf ihr Amt. Fakt sei, über die Jahre habe sich das Dorf außerordentlich verjüngt. Mittlerweile liege das Durchschnittsalter bei 44 Jahren, „da sollten jetzt die Jungen ans Ruder“.

Ein wenig liebäugelte sie freilich mit ihrer Tochter Nanette als Wunschkandidatin, „das gebe ich gerne zu“, lacht Veronika. Rasch sei sie aber mit ihrem Wunsch abgeblitzt: Die 44-Jährige sei völlig ausgebucht, habe von früh bis abends vieles um die Ohren. Allein die drei Söhne halten die studierte Juristin ordentlich auf Trab, außerdem die Fußballer. In der Kirchengemeinde sei Nanette auch aktiv, ferner engagiere sie sich als streitbare Elternvertreterin im Schulalltag. Kein Platz sei da für Kommunalpolitik.

Wenn Mutter Veronika die Jahre ihres Wirkens Revue passieren lässt, welche Ereignisse oder Errungenschaften zählt sie zu den herausragendsten? Die Inbetriebnahme des Gemeindezentrums 1998, als außerdem die Straße durchs Dorf zum großen Teil erneuert worden war, das sei ein Meilenstein gewesen. Und vergangenes Jahr die 700-Jahrfeier. Hinz und Kunz kamen zusammen – sowohl beim historischen Vortrag Ende Mai, beim Festgottesdienst, beim Dorffest am 9. Juni und der großen Geburtstagsparty der drei Dörfer Tornow, Ringsleben und Barsdorf.

Welche Probleme brennen den Einheimischen besonders unter den Nägeln? „Dass der Zaarenweg wieder repariert wird“, sagt sie. Hintergrund sind die seit 2008 andauernden Holzfäll-Arbeiten des World Wide Fund for Nature (WWF) im Wald bei Barsdorf. „Jetzt endlich ist uns vom WWF versichert worden, dass der kaputt gefahrene Weg zumindest innerorts saniert wird“, freut sich Kleßny.