Wunsch nach Historischem und Modernen

Kerstin Unger

Landin (MOZ) Mit der Einwohnerversammlung für Mark Landin ist die nächste Runde für die langfristige Dorfentwicklung der Gemeinden des Amtes Oder-Welse zu Ende gegangen.Vom zahlreich anwesenden Publikum gab es viele Hinweise.

Planer Stefan Bolck stellte die Konzept-Ideen für die Gemeinde im Gefüge des Amtsbereiches sowie für die einzelnen Ortsteile vor. Auch in Mark Landin sieht sein Planungsbüro die Aufgaben, „eine charakteristische Siedlungsstruktur in Verbindung mit der naturräumlichen Gliederung zu erhalten, Flächenvorsorge durch eine Verdichtung und Ergänzung der Dörfer zu betreiben, Gewerbe und Landwirtschaft zu sichern, das Straßen- und Wegenetz zu verdichten und die Daseinsvorsorge zu sichern“. Vorherrschende Nutzungsarten in der Gemeinde Mark-Landin seien Wohnen, Landwirtschaft, Tourismus, Erholen und Kultur.

Die Planer empfehlen die Ergänzung des Wegenetzes rund um den Haussee, nach Schönermark sowie zum Stebensee und zum Felchowsee, das Schaffen von Rundwegen ausgehend vom Gutshof und dem Schlosspark sowie eine entsprechende Ausschilderung.

Für Hohenlandin werden „der Erhalt und die Nachnutzung der historischen Bausubstanz im Ortskern, die Sicherung des Landwirtschaftsstandortes, die Nutzung der umgebenden Landschaft als Erholungsraum, der Ausbau des Wegenetzes zur Ortsverbindung und Naherholung und die dorftypische Gestaltung der Gebäude und Freiräume“ empfohlen.

In Niederlandin bestehen die Entwicklungsziele in der „Gestaltung des Gutshofes als Ortskern, der Nutzung der umgebenden Landschaft zur Erholung, dem Ausbau des Wegenetzes zur Ortsverbindung und Naherholung, der Wohnraumentwicklung durch Verdichtung und Abrundung und in der regional- und dorftypischen Gestaltung der Gebäude und Freiräume“. Als einen tollen Schatz bezeichnete Stefan Bolck die typisch brandenburgischen Gebäude, wenngleich deren Erhalt langwierig sei. „Das ist eine Qualität, die erhalten werden muss“, sagte er.

Auch Schönermark birgt interessantes Potenzial. Hier soll die „Mischung von dörflichem Wohnen und Gewerbe“ erhalten bleiben. Empfohlen werden „die Sicherung und Erweiterung des Reiterhofes für die Naherholung sowie eine bessere Verbindung vom Dorfkern zum Sportplatz“. Die Grünfläche im Süden könnte als öffentlicher Park mit Spielplatz entwickelt werden. Zudem wird auf den Ausbau des Wegenetzes und die Sicherung des Landwirtschaftsstandortes aufmerksam gemacht. Allerdings gebe es in Schönermark noch viel Ordnungsbedarf.

In Grünow schlägt der Planer „eine Wohnungsbauentwicklung am Gutshof und eine teilweise öffentliche Nutzung des Gutshofes vor“ sowie die „Gewinnung von Wohnungsbauflächen durch straßenbegleitende Verdichtung und Abrundung“.

Kritik kam von den Bürgern der Ortsteile unter anderem an fehlenden Reitwegen, der Unterhaltung von Wegen und dem geplanten Straßenbauvorhaben zwischen Schönermark und Landin. Kurze Wege zwischen den Orten gehören jedoch zum Entwicklungskonzept, meinte der Planer. Der Vorschlag aus den Besucherreihen, wegen mangelnder Bauflächen den Weg zwischen und Hohen- und Niederlandin mit Häusern zu bebauen, wurde abgelehnt. Landin ist und bleibt ein Doppeldorf mit zwei eigenständigen und historisch gewachsenen Ortskernen als Alleinstellungsmerkmal hieß es.

Die Einwohner von Mark Landin wollen aber nicht nur historische Bausubstanz, sondern auch Modernes haben, wurde geäußert. Landin, so bemerkte der Amtsdirektor, sei aber auch nicht ohne Grund Sieger im Landes-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geworden. Der Landesentwicklungsplan entscheide, wie viel Potenzial den Dörfern bei Baugrundstücken zugebilligt werde. Das sei bislang nicht viel. „Deshalb brauchen wir gut abgestimmte Konzepte“, so Detlef Krause.

Eine Grünowerin, die erst vor vier Jahren zuzog, beklagte, dass außer eines schönen Grundstücks nicht viel los sei. Wer Leute kennenlernen wolle, müsse zum Fußball gehen. Zudem müssten Radler zwischen Grünow und Passow bei Lkw-Verkehr in den Graben springen. Der Radweg wurde vergessen.

Wenn sich Grünower treffen wollen, sollten sie mit dem Fußballverein sprechen, empfahl Detlef Krause. „Der hat ein sehr komfortables Vereinsheim. Vielleicht kann man das Haus gemeinsam nutzen“, meinte er.

Die Vorschläge aus der Einwohnerversammlung werden jetzt gesichtet und in die Planungen eingearbeitet. Die Arbeit am Konzept geht weiter.