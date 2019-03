Trödeln in Glienicke ist weiter möglich

Gabriele Zaspel

Glienicke Der Trödelmarkt in Glienicke lebt weiter. Am Sonntag fand unter der Ägide des neuen Marktleiters Stephan Meyer-Breitländer der erste Flohmarkt dieses Jahres auf dem Anger am Dorfteich statt.

Obwohl das Wetter alles andere als freundlich war, hatten sich viele Händler und noch viel mehr Besucher eingefunden. Dass dies nicht selbstverständlich ist, davon können die Glienicker und viele Trödelmarktfreunde einiges erzählen. Bevor der langjährige Marktleiter, Erich Schuhmacher, im vergangenen Dezember nach 23 Jahren in den Ruhestand getreten ist, war noch unklar, ob und wie der Trödelmarkt weiterlaufen kann. Denn ein Nachfolger war zunächst nicht in Sicht.

Die Glienicker wollten aber auf ihren geliebten Trödelmarkt nicht verzichten. So wurde eine Petition initiiert, die von 199 Einwohnern unterschrieben wurde. Die Gemeindeverwaltung reagierte darauf mit einer Ausschreibung für einen neuen Marktleiter. Stephan Meyer-Breitländer war dann der einige Bewerber.

Der Löwenberger hat fast 20 Jahre die Wasserskianlage am Veltener Bernsteinsee mitbetrieben und war durch seine Kenntnisse vom Veltener Markt auch der Wunschkandidat von Erich Schuhmacher.

Mit Stephan Meyer-Breitländer soll die langjährige Tradition des Glienicker Trödelmarktes in altem Sinne fortgeführt werden. Erich Schuhmacher steht ihm noch einige Zeit mit Rat und vielleicht auch mit Tat noch zur Seite.

Der Glienicker Trödelmarkt findet künftig an jedem ersten Sonntag im Monat statt. Gehandelt wird in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Darüber hinaus soll am 14. April und am 22. September ein Kinder- und Babysachenbasar organisiert werden. Wer sich als Händler für einen kostenpflichtigen Stand auf dem Trödelmarkt bewerben möchte, kann dies unter der Telefonnummer 0173 6070778 oder per e-mail an stephan@wakeboard-berlin tun.