Streit bei der Jacobsdorfer Feuerwehr

Annemarie Diehr, Jan-Henrik Hnida

Jacobsdorf (MOZ) Trinken bei Übungen und im Dienst, Kameras in der Umkleide, Schikane und Verleumdung – das alles soll es bei der Jacobsdorfer Feuerwehr gegeben haben. Nachdem zwei Feuerwehrleute die angeblichen Missstände ansprachen, dürfen beide die Wache nicht mehr betreten.

Zu gut 80 Einsätzen rückte die Jacobsdorfer Feuerwehr 2018 aus. Die insgesamt 25 Kameraden löschten Brände, befreiten Unfallopfer aus ihren Autos und holten Katzen von Bäumen. Die Fotos, die die MOZ über Facebook erreichten, passen da gar nicht zu dem vorbildlichen Verhalten der freiwilligen Helfer: Ein mit geöffneten Bier- und Schnapsflaschen übersäter Tisch am Feuerwehrgerätehaus in Jacobsdorf, eine verschlossene Flasche Bier im Stiefel der Einsatzkleidung in einem Spind.

Peter Schmidt und Klaus Müller (*Namen von der Redaktion geändert) wollen damit die Zustände bei der Jacobsdorfer Wehr anprangern – und sich gegen den drohenden Ausschluss aus der Truppe wehren. In der Kanzlei der Frankfurter Anwältin Désirée Schrade erzählen sie, wie es dazu kommen konnte.

Lange war Peter Schmidt nicht bei der Freiwilligen Wehr: Erst im Sommer vergangenen Jahres zog er von Berlin nach Jacobsdorf, meldete sich dort bei dem Wehrführer. Klaus Müller kannte Schmidt schon vor seinem Umzug – über das soziale Netzwerk Instagram. 13 Jahre lang engagierte sich Müller in der Jacobsdorfer Jugendfeuerwehr, war sogar Jugendwart.

Bei seiner ersten Übung fiel Schmidt auf: Die Feuerwehrleute tranken vor und nach der Übung Alkohol. „Es ging mit zwei bis drei Flaschen Bier vorher los“, berichtet er. Er habe abgelehnt. Nach den Übungen sei es mit dem Trinken weitergegangen. Auch beim Alarm hätten drei von fünf Kameraden einen sitzen gehabt.

Um den Durst zu stillen, habe es auf der Jacobsdorfer Feuerwache einen Bierautomaten gegeben, so Schmidt weiter. Der Ortswehrführer entgegnet, es handele sich dabei um einen ganz normalen Getränkeautomaten, aus dem man sich gegen Kleingeld auch Selters und Brause ziehen könne. 15 Jahre lang habe der Automat in der Fahrzeughalle gestanden. Aufgrund der Vorwürfe sei er nun in einen Raum umgezogen, zu dem nur Erwachsene Zutritt hätten. „Zeigen Sie mir eine Feuerwehr, bei der nach dem Einsatz nicht eine Flasche Bier getrunken wird“, sagt der Wehrführer zu den Anschuldigungen. Während der Einsätze sei Alkohol aber Tabu. Auch ihm sei kein Fall von Alkoholmissbrauch bei der Feuerwehr bekannt, sagt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz auf Nachfrage.

Die Vorfälle bedürften der Aufklärung, sagt Amtsdirektorin Marlen Rost. Dafür sei die Chefin des Trägers des Brandschutzes mit Kreisbrandmeister und Ortswehrführer im Gespräch. Sollte es sich tatsächlich um Alkoholmissbrauch innerhalb der Wehr handeln, „würde das Konsequenzen haben“. Zu den Vorwürfen äußern möchte sie sich auf Anfrage nicht. Sie beruft sich auf die laufenden Ausschlussverfahren gegen Schmidt und Müller.

Warum die beiden Männer die Wehr verlassen sollen, auch der Wehrführer will das nicht näher begründen. Er äußert sich nur knapp: „Das sind Leute, die Stress in der Feuerwehr gemacht haben und nun die Konsequenzen tragen müssen.“

Auch aus dem Anhörungsschreiben, das – wie es vor der Verfügung über den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr durch das Amt üblich ist – Schmidt und Müller zugegangen ist, gehe das nicht hervor: „Es liegt nicht zu Grunde, worum es beim Ausschluss geht“, sagt Anwältin Désirée Schrade. Den Stein ins Rollen gebracht habe, vermutet Schmidt, seine Mitteilung im sozialen Netzwerk Instagram, dass seine Stiefel aus dem Spind in der Wache geklaut worden seien. Daraufhin seien Schmidt und auch Müller Anfang Januar in die Amtsverwaltung bestellt worden, wo ihnen in Anwesenheit von Amtsdirektorin Marlen Rost, dem Wehrführer, dessen Stellvertreter sowie dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Carsten Witkowski und dem stellvertretenden Amtswehrführer vorgeworfen worden sei, eine Kameradin aus der Truppe mit Sätzen wie „Du hast dich hochgeschlafen“ sexuell beleidigt zu haben. Schmidt und Müller bestreiten das. Auch habe es keine Anzeige des vermeintlichen Opfers gegeben.

Außer der Trinkleidenschaft seiner Truppe während der Arbeit, werfen Schmidt und Müller dem Wehrleiter weitere Dinge vor: Er soll Kameras in den Einsatzfahrzeugen und im Umkleideraum installiert haben. Eine davon sei auf den Spind der Kameradin gerichtet worden, berichtet Müller. Das sprach er gegenüber dem Wehrführer an. Auch deshalb, so Müllers Vermutung, müsse er sich nun gegen den Vorwurf der „sexuellen Beleidigung“ wehren. Dass es in den Umkleiden Kameras gebe, verneinen sowohl die Amtsdirektorin als auch der Ortswehrführer. Lediglich das Feuerwehrauto, sagt er, sei mit einem Exemplar bestückt, „um die Rettungsgasse zu filmen“.

Anfang Februar ging bei Rechtsanwältin Schrade das Fax mit dem Ausschluss von Peter Schmidt aus der Freiwilligen Feuerwehr Jacobsdorf ein. Da dieser noch in der Probezeit sei, werde er „ohne Angabe von Gründen ausgeschlossen“. Schmidts Anwältin hat Widerspruch eingelegt. Müller wartet noch auf das Schreiben. Gegen den Vorwurf der sexuellen Beleidigung haben beide eine Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede gestellt.

Im Zuge des Ausschlussverfahrens dürfen Peter Schmidt und Klaus Müller keine Einsätze mehr fahren oder die Wache betreten, sagen beide. Weitere rechtliche Schritte werden sie mit ihrer Anwältin besprechen.